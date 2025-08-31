Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Γιατί παραπαίει επικίνδυνα η κεντροδεξιά στην Κύπρο;

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Η συρρίκνωση της φιλελεύθερης Δεξιάς αφήνει ένα τεράστιο κενό

Το ιδεολογικό κενό και κατ' επέκταση η έλλειψη αφηγήματος της φιλελεύθερης κεντροδεξιάς τροφοδότησε την άνοδο της ακροδεξιάς και άλλων φερόμενων ως αντισυστημικών σχηματισμών στην Ευρώπη, με το φαινόμενο αυτό να κτυπά τα τελευταία χρόνια και την πόρτα της Κύπρου. Γιατί ο ΔΗΣΥ, το ΔΗΚΟ, η ΔΗΠΑ και κεντροδεξιές κυβερνήσεις τύπου Αναστασιάδη και Χριστοδουλίδη δεν φαίνεται πλέον να εμπνέουν, αφήνοντας ένα τεράστιο κενό το οποίο έρχονται να καλύψουν άλλες δυνάμεις;   Η φωνή  Όταν η κεντροδεξιά χάνει τη φωνή της η άκρα δεξιά βρίσκει το μικρόφωνο, με την εικόνα αυτή μετά τις ευρωεκλογές στις 6-9 Ιουνίου 2024 στην ΕΕ και εν μέρει και στην Κύπρο να είναι ιδιαίτερα ευκρινής: η ακροδεξιά δείχνει να έχει πλέον ένα σταθερό, πλην απλοϊκό αποτύπωμα που ελκύει τις μάζες, ενώ τα παραδοσιακά δεξιά φιλελεύθερα κόμματα καθώς και τα κόμματα του Κέντρου δείχνουν να κινούνται χωρίς όραμα και δυνατότητα να δώσουν λύσεις σε σοβαρά προβλήματα. Κάποιοι ίσως υποστηρίξουν ότι όλα ξεκίνησαν από τις ΗΠΑ και μπορεί να έχουν και δίκιο, αλλά ας περιοριστούμε, π...

