Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Μικρά κέρδη παρουσίασε τη Δευτέρα το Χρηματιστήριο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΚ σημείωσε άνοδο 0,67% και διαμορφώθηκε στις 278,47 μονάδες

Μικρά κέρδη παρουσίασε τη Δευτέρα το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΚ σημείωσε άνοδο 0,67% και διαμορφώθηκε στις 278,47 μονάδες.

Ο Δείκτης  FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 168,89 μονάδες με πτώση -0,68 %. Η αξία των συναλλαγών ήταν 399.032 ευρώ.

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά σημείωσε σημαντική αύξηση σε ποσοστό 1,00%. Άνοδο σε ποσοστό 0,62% σημείωσαν και τα Ξενοδοχεία, ενώ πτώση κατέγραψαν η Εναλλακτική με 0,14% και οι Επενδυτικές με 0,01%.

Την μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών 160.123 ευρώ (τιμή κλεισίματος 7,80 ευρώ – άνοδος 2,63%), ακολουθούμενη από τη μετοχή της Τσιμεντοποιία Βασιλικού με όγκο 133.352 ευρώ (τιμή κλεισίματος 4,38 ευρώ – πτώση 0,45%), της Petrolina (Holdings) με όγκο 46.713 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,14 ευρώ – άνοδος 0,89%), της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο 34.552 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,625 ευρώ – χωρίς μεταβολή) και της ΚΕΟ με όγκο 7.005 ευρώ (τιμή κλεισίματος 2,78 ευρώ - πτώση 0,71 %).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 5 κινήθηκαν ανοδικά, 7 πτωτικά και 4 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 84. 

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΧΑΚΧρηματιστήριο

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα