Μικρά κέρδη παρουσίασε τη Δευτέρα το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΚ σημείωσε άνοδο 0,67% και διαμορφώθηκε στις 278,47 μονάδες.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 168,89 μονάδες με πτώση -0,68 %. Η αξία των συναλλαγών ήταν 399.032 ευρώ.

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά σημείωσε σημαντική αύξηση σε ποσοστό 1,00%. Άνοδο σε ποσοστό 0,62% σημείωσαν και τα Ξενοδοχεία, ενώ πτώση κατέγραψαν η Εναλλακτική με 0,14% και οι Επενδυτικές με 0,01%.

Την μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών 160.123 ευρώ (τιμή κλεισίματος 7,80 ευρώ – άνοδος 2,63%), ακολουθούμενη από τη μετοχή της Τσιμεντοποιία Βασιλικού με όγκο 133.352 ευρώ (τιμή κλεισίματος 4,38 ευρώ – πτώση 0,45%), της Petrolina (Holdings) με όγκο 46.713 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,14 ευρώ – άνοδος 0,89%), της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο 34.552 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,625 ευρώ – χωρίς μεταβολή) και της ΚΕΟ με όγκο 7.005 ευρώ (τιμή κλεισίματος 2,78 ευρώ - πτώση 0,71 %).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 5 κινήθηκαν ανοδικά, 7 πτωτικά και 4 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 84.

Πηγή: ΚΥΠΕ