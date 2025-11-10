Τοξικά σπρέι σε παρελάσεις καρναβαλιού - «Παρακάμπτουν» απαγορεύσεις αλλάζοντας αέριο

Τα τελευταία χρόνια επανειλημμένα το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας προειδοποιεί ότι ορισμένα είδη αερολυμάτων, τα γνωστά σπρέι, δεν θα έπρεπε να διατίθενται για πώληση στους καταναλωτές και ιδιαίτερα στα παιδιά κατά τις εκδηλώσεις του καρναβαλιού, διότι σύμφωνα με το λεκτικό στις ανακοινώσεις «περιέχουν ουσίες, οι οποίες ταξινομούνται ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές». Ωστόσο οι εικόνες στις καρναβαλίστικές παρελάσεις των προηγούμενων χρόνων έχουν δείξει ότι τα ανησυχητικά μηνύματα δεν έχουν φτάσει και εμπεδοθεί σε «ευήκοα ώτα». Αν και, όπως προνοεί η νομοθεσία τα σπρέι, τα οποία χρησιμοποιούνται για ψυχαγωγικούς και διακοσμητικούς σκοπούς (π.χ. αφροί, σερπαντίνες, λαμπυρίζουσα σκόνη - glitter κ.λπ.) φέρουν στην ετικέτα τους -συνήθως με ψιλά γράμματα- τη φράση «μόνο για επαγγελματική χρήση», αντ’ αυτού αγοράζονται μαζικά από καταναλωτές ή ακόμα και από παιδιά, ώστε στην κυριολεξία να «λούζουν» το ανθρώπινο σώμα με το περιεχόμενό τους.

Μάλιστα, όπως λέχθηκε από το Τμήμα την περασμένη Τετάρτη στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής, ορισμένοι έμποροι, για να «παρακάμψουν» τις συστάσεις απαγόρευσης, έχουν φτάσει σε σημείο να εισάγουν και να διαθέτουν στην αγορά προϊόντα με νέο προωθητικό αέριο, του οποίου οι χημικές ουσίες είναι μεν στα επιτρεπόμενα από την ΕΕ όρια, αλλά εξίσου καρκινογόνες για την ανθρώπινη υγεία, διότι χρησιμοποιούνται από μη επαγγελματίες και σε κλίμα ασυδοσίας και υπερβολής, όπως αυτό που επικρατεί σε μία καρναβαλίστικη παρέλαση.

Το αποτέλεσμα από το άκουσμα αυτής της εξέλιξης ήταν να παγώσει η αίθουσα της συζήτησης, σύμφωνα με ανάρτηση του προέδρου της Επιτροπής Χαράλαμπου Θεοπέμπτου στην πλατφόρμα «X». Σε δηλώσεις του στον «Π» ανέφερε ότι η συνεδρίαση έγινε, μετά από ερωτήσεις που έφτασαν στην Επιτροπή από δήμους, οι οποίοι κάθε χρόνο διοργανώνουν παρελάσεις και άλλες εκδηλώσεις καρναβαλιού, στον απόηχο συνεδρίασης τον περασμένο Μάρτιο, όπου θίχτηκαν οι κίνδυνοι για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία από τα υλικά που απορρίπτονται ανεξέλεγκτα κατά τις καρναβαλίστικες εκδηλώσεις. Συγκεκριμένα οι δήμοι ζήτησαν επιπλέον ενημέρωση για τους κινδύνους και τα νομοθετικά μέτρα, τα οποία θα μπορούσαν να ληφθούν, για να γνωρίζουν πώς θα προγραμματίσουν τις παρελάσεις τους 2026.

Σύμφωνα με των κ. Θεοπέμπτου, μετά τα όσα ακούστηκαν στη συνεδρίαση της Τετάρτης, οι δήμοι γνωστοποίησαν την πρόθεσή τους να μην αδειοδοτήσουν το 2026 πλανοδιοπώλες γιά διάθεση αυτών των προϊόντων κατά τη διάρκεια των παρελάσεων και άλλων καρναβαλίστικων εκδηλώσεων, στους γνωστούς υπαίθριους πάγκους, όπως έκαναν τα προηγούμενα χρόνια. Όμως και πάλι αυτή η ενέργεια δεν αρκεί για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, καθώς υπάρχουν πάρα πολλά άλλα σημεία πώλησης και τρόποι διάθεσης αυτών των προϊόντων στο κοινό. «Έχει διαπιστωθεί ότι τέτοιου τύπου προϊόντα πωλούνται σε σημεία πώλησης (περίπτερα, υπεραγορές και υπαίθριους πάγκους), με αποτέλεσμα αυτά να αγοράζονται από καταναλωτές ή ακόμα και από παιδιά, δηλαδή άτομα που δεν είναι σωστά ενημερωμένα για την επικινδυνότητα των προϊόντων αυτών», αναφέρεται εξάλλου σε μία από τις ανακοινώσεις που βρίσκει κανείς στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

«Τα σπρέι που κυκλοφορούν στην αγορά είναι συμμορφούμενα με τη νομοθεσία, καθώς αναγράφεται η σήμανση ότι είναι εύφλεκτα και ότι προορίζονται για επαγελματική χρήση, αλλά γίνεται κακή χρήση», είπε στον «Π» χημικός με άριστη γνώση του θέματος. «Είναι ‘‘επαγγελματική χρήση’’, όταν τα πλήθη ρίχνουν το περιεχόμενο πάνω στις μαζορέτες και στους υπόλοιπους; Όταν βλέπεις ακόμα και εικόνες παιδιών, τα οποία κάνουν γαργάρες με τον αφρό;» διερωτήθηκε. Επίσης σημείωσε ότι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας εξάντλησε τα περιθώρια των προσπαθειών του, μέσα στα πλαίσια των νομοθεσιών που εποπτεύει, και τώρα θα πρέπει να δουν το θέμα οι δήμοι.

Οι δήμοι ενημέρωσαν ότι προτίθενται να μην αδειοδοτήσουν πλανοδιοπώλες γιά διάθεση επιβλαβών σπρέι, κατά τη διάρκεια των καρναβαλίστικων εκδηλώσεων του 2026.

Σύμφωνα με τον κ. Θεοπέμπτου, το Σώμα Κυπρίων Οδηγών (ΣΚΟ) Λεμεσού, το οποίο συμμετείχε στη συζήτηση στη Βουλή, ανέφερε ότι στην επόμενη καρναβαλίστικη παρέλαση στη Λεμεσό θα προσλάβει ιδιωτικούς φρουρούς, οι οποίοι δε θα επιτρέψουν να χρησιμοποιηθούν σπρέι με «στόχο» τις μαζορέτες. Όπως ενημέρωσαν κάθε χρόνο μανιωδώς οι καρναβαλιστές επιδώκουν να περιλούζουν με το περιεχόμενό τους τις μαζορέτες, στοχεύοντας ειδικά στο πρόσωπο, προκαλώντας όχι μόνο ζημιές στα κοστούμια αλλα και εξανθήματα στο δέρμα. Πέρα από τον κίνδυνο στον οποίο τίθεται η ανθρώπινη υγεία, προκαλούνται και καταστροφές σε μουσικά όργανα, όπως λέχθηκε στο παρελθόν στη Βουλή.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος έχει ζητήσει να της υποβληθούν εισηγήσεις από τις αρμόδιες αρχές, ώστε να καταλήξει σε μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας με νομοθετική ρύθμιση.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό στις αγορές του, ιδιαίτερα όταν τα προϊόντα που αγοράζει μπορεί να χρησιμοποιηθούν από παιδιά. To κοινό καλείται επίσης να μελετά με προσοχή τις επιμέρους πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα των προϊόντων και σε περίπτωση που έχει οποιεσδήποτε αμφιβολίες για την ασφάλειά τους, τότε να ενημερώνει σχετικά τους αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλέφωνα 22405637, 22405611 και 22405609.