Ο Πούτιν χαιρετίζει τις ενεργειακές σχέσεις Ρωσίας-Τουρκίας

Η Τουρκία είναι ένας αξιόπιστος και δοκιμασμένος στο χρόνο εταίρος της Ρωσίας και η ενεργειακή συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες είναι «στρατηγική», δήλωσε σήμερα ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στον τούρκο ομόλογό του Ταγίπ Ερντογάν, στη διάρκεια της συνάντησης των δύο προέδρων στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης που διεξάγεται στην Τιαντζίν της Κίνας.

Ο Πούτιν εγκωμίασε το ρόλο της Τουρκίας στις προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, λέγοντας πως θα εξακολουθεί να υπάρχει ζήτηση για τον «ειδικό ρόλο» της στις μεσολαβητικές προσπάθειες και τη διπλωματία.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Γιούρι Ουσάκοφ, ο διπλωματικός σύμβουλος του Πούτιν, είχε δηλώσει πως οι δύο ηγέτες θα συζητούσαν τη σύγκρουση στην Ουκρανία, καθώς η Άγκυρα διαδραματίζει «ένα σημαντικό ρόλο» μεσολαβητή.

Από την τουρκική προεδρία ανακοινώθηκε πως ο Ερντογάν είπε σήμερα στον ρώσο ομόλογό του ότι η Άγκυρα εργάζεται για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία και ότι οι συνομιλίες μεταξύ των μερών στην Κωνσταντινούπολη συμβάλλουν στις ειρηνευτικές προσπάθειες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, κατά τη συνάντησή τους στο περιθώριο της συνόδου του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης οι Ερντογάν και Πούτιν συζήτησαν επίσης τις διμερείς σχέσεις, τις προσπάθειες για ειρήνευση μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας, τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα και τις εξελίξεις στη Συρία.