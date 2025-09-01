Νέο κουίζ γνώσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για επενδυτικούς κινδύνους και απάτες στο διαδίκτυο

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), στο πλαίσιο των συνεχών προσπαθειών της για επιμόρφωση και προστασία του επενδυτικού κοινού, ετοίμασε ένα νέο κουίζ με στόχο να βοηθήσει τους επενδυτές να αξιολογήσουν το επίπεδο των γνώσεων και την ικανότητά τους να αναγνωρίζουν επενδυτικές διαδικτυακές απάτες. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της ενημέρωσης για αποφυγή παραπλανητικών διαφημίσεων στο διαδίκτυο και αναρτήσεων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης που αποσκοπούν στην εξαπάτηση των επενδυτών, με υποτιθέμενες επενδυτικές ευκαιρίες.

Οι διαδικτυακές επενδυτικές απάτες αυξάνονται ραγδαία, συχνά μέσω παραπλανητικών διαφημίσεων και ψευδών αναρτήσεων που προωθούν επενδύσεις σε ξένο συνάλλαγμα, συμβόλαια επί διαφορών (CFDs) και κρυπτονομίσματα, υποσχόμενες υψηλές και γρήγορες αποδόσεις ως δόλωμα για την προσέλκυση ανυποψίαστων επενδυτών. Το νέο κουίζ της ΕΚΚ βοηθά τους επενδυτές να αξιολογήσουν την ικανότητά τους να εντοπίζουν τέτοιες απάτες και να ενισχύσουν τις γνώσεις τους για αποτελεσματική προστασία.

Η δημιουργία του νέου κουίζ, αποτελεί μέρος των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει η ΕΚΚ για προστασία των επενδυτών και παροχή χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης, μέσω και της ειδικής ενότητας που διατηρεί στην ιστοσελίδα της. Επίσης, συμβαδίζει με τις προτεραιότητες της φετινής Παγκόσμιας Εβδομάδας Επενδυτή (6-12 Οκτωβρίου 2025), που θα καλύψει τον αντίκτυπο φαινομένων εξαπάτησης, από το “phishing” μέχρι το “pig butchering.”

Στο πλαίσιο των ίδιων προσπαθειών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει πιθανές νέες υποχρεώσεις για πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και χρηματοοικονομικούς φορείς με στόχο τη μείωση της χρηματοοικονομικής απάτης. Τον περασμένο Μάιο, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) ανακοίνωσε ότι απηύθυνε επιστολές σε διάφορες εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης και πλατφόρμες, προτρέποντας τες να λάβουν προληπτικά μέτρα για την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης προώθησης χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στο διαδίκτυο.

Με στόχο τη μέγιστη δυνατή προσέγγιση και ευαισθητοποίηση του κοινού, η ΕΚΚ θα πλαισιώσει την τρέχουσα πρωτοβουλία της με μία εκτενή εκστρατεία ενημέρωσης μέσω των μέσων μαζικής επικοινωνίας, καθώς και των επίσημων λογαριασμών που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, το ειδικό κουίζ χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού θα διανεμηθεί σε πανεπιστήμια και άλλα συναφή εγχώρια ιδρύματα, ενώ θα κοινοποιηθεί επίσης στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) και σε άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές. Με τον τρόπο αυτόν, αναδεικνύεται η σημασία της διεθνούς συνεργασίας και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της εκπαίδευσης, ενημέρωσης και προστασίας του επενδυτικού κοινού.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΚ, Δρ. Γιώργος Θεοχαρίδης, δήλωσε ότι «οι εποπτικές Αρχές έχουν ευθύνη να καλλιεργούν κουλτούρα ευαισθητοποίησης, όχι μόνο αναδεικνύοντας τους κινδύνους και βελτιώνοντας την ανίχνευση της απάτης, αλλά και διασφαλίζοντας ότι οι επενδυτές μπορούν να ωφεληθούν από την ψηφιακή οικονομία. Το νέο κουίζ της ΕΚΚ είναι ένα εύχρηστο εργαλείο μέσα από το οποίο οι επενδυτές μπορούν, όχι μόνο να διαπιστώσουν το επίπεδο των γνώσεών τους, αλλά και να πληροφορηθούν για τα προειδοποιητικά σημάδια και τους κινδύνους για απάτες στο διαδίκτυο. Ταυτόχρονα, ως ΕΚΚ, προτρέπουμε τις εποπτευόμενες οντότητες, να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της τεχνολογίας, υιοθετώντας καινοτόμους μηχανισμούς και συστήματα πρόληψης και αντιμετώπισης της απάτης.»