Συνάντηση Μ.Λάμπρου με Δ.Ρόδου και Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Επίσκεψη στα γραφεία της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου πραγματοποίησαν ο Δήμαρχος Ακάμα Μαρίνος Λάμπρου και η Οικονομική Διευθύντρια της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ κα Χριστίνα Νεοφύτου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δ.Ακάμα αντικείμενο των επαφών αποτέλεσε η διερεύνηση των  δυνατοτήτων συνεργασίας των δύο Αναπτυξιακών Εταιρειών σε διακρατικό επίπεδο, μέσα από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα LEADER.

Η συνεργασία αυτή, αναμένεται, προστίθεται στην ανακοίνωση, να ενισχύσει την τοπική ανάπτυξη, να δημιουργήσει ευκαιρίες δικτύωσης και να προσφέρει προστιθέμενη αξία στις τοπικές κοινωνίες, μέσω ανταλλαγής καλών πρακτικών, καινοτόμων δράσεων και αξιοποίησης ευρωπαϊκών πόρων.

Από πλευράς της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου παρόντες ήταν ο Πρόεδρος κ. Χρήστος Μπάρδος και ο Διευθυντής κ. Κώστας Ζήφος

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Δήμαρχο Ρόδου, κο. Αλέξανδρο Κολιαρί, και τον Αντιδήμαρχο, κ. Γεώργιο Τόππο, κατά την οποία συζητήθηκαν οι προοπτικές αδελφοποίησης του Δήμου Ακάμα με τον Δήμο Ρόδου.

Η αδελφοποίηση θα συμβάλει στη σύσφιξη των σχέσεων Ελλάδας και Κύπρου, στην προώθηση του πολιτισμού και του τουρισμού, καθώς και στη δημιουργία ενός πλαισίου βιώσιμης ανάπτυξης και συνεργασίας προς όφελος των πολιτών. 

