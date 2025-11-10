Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στο κελί για 12 χρόνια η 39χρονη που έφτασε φορτωμένη με 22 κιλά κάνναβης στο αεροδρόμιο Λάρνακας

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η 39χρονη, έφτασε το βράδυ της 19ης Αυγούστου από το Μιλάνο μέσω Ελλάδας στην Κύπρο.

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας επέβαλε σήμερα ποινή φυλάκισης 12 χρόνων σε γυναίκα ηλικίας 39 ετών από την Ελλάδα η οποία καταδικάστηκε, κατόπιν δικής της παραδοχής, για υπόθεση που αφορά την εισαγωγή και κατοχή ναρκωτικών με σκοπό την προμήθειά τους σε άλλα άτομα και συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η 39χρονη, η οποία έφτασε το βράδυ της 19ης Αυγούστου από το Μιλάνο μέσω Ελλάδας στην Κύπρο, συνελήφθη, όταν έπειτα από συνεργασία της ΥΚΑΝ και των Τελωνειακών Αρχών και τη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων, εντόπισαν στις αποσκευές της 40 συσκευασίες που περιείχαν ποσότητα κάνναβης μικτού βάρους 22 κιλών και 546 γραμμαρίων περίπου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

