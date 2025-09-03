Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός στην συνάντηση προέδρων ΕΟΑ Πάφου και ΕΔΕΚ

Τις διάφορες δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ως Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίηκησης Πάφου και στα θέματα της αδειοδότησης και στα θέματα της υδατοπρομήθειας μετέφερε στο πλαίσιο της συνάντησης του σήμερα στα Γραφεία του ΕΟΑ Πάφου με τον πρόεδρο του Κ.Σ. ΕΔΕΚ Νίκο Αναστασίου, ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης.

Σε δηλώσεις του ο κ. Πιττοκοπίτης ανέφερε πως μετέφερε στον πρόεδρο της ΕΔΕΚ τα γεγονότα όσον αφορά την υδατοπρομήθεια και την ιδιαιτερότητα της επαρχίας Πάφου υπό την έννοια, όπως είπε, ότι δεν υπήρχε κεντρικό συμβούλιο υδατοπρομήθειας όπως λειτουργούσε σε άλλες επαρχίες.

Πρόσθεσε επίσης πως είναι γνωστό στην Πάφο ότι η κάθε κοινότητα και ο κάθε Δήμος ήταν και αρχή υδατοπρομήθειας.

Οι αρχές αυτές συνέχισε, « εισέπραταν αρκετά λεφτά από το νερό και την υδατοπρομήθεια, αλλά δυστυχώς οι περισσότερες δεν επένδυαν σε υποδομές για τα θέματα της υδατοπρομήθειας με αποτέλεσμα να έχουμε παραλάβει ένα δίκτυο εν πολλοίς πεπαλαιωμένο, με ελλειπής αποθηκευτικούς χώρους και υπόλοιπες υποδομές τις οποίες είμαστε υποχρεωμένοι και πρέπει να καλύψουμε εμείς ως Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Πάφου».

Ο κ. Πιττοκοπίτης αναφέρθηκε και στα θέματα της αδειοδότησης μεταφέροντας στον πρόεδρο της ΕΔΕΚ , όπως είπε,το γεγονός ότι έχουν πάρει αρκετές εκατοντάδες ή χιλιάδες υποθέσεις από τις προηγούμενες αρχές αδειδότησης όπως από την Πολεοδομία από τους Δήμους και την Επαρχιακή Διοίκηση.

Επιπρόσθετα αναφέρθηκε και στα προβλήματα στελέχωσης που αντιμετωπίζει ο τομέας αδειοδότησης. Βρισκόμαστε είπε, στο τέλος και ήδη εντός Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου θα έχουν πλήρη επάνδρωση του τομέα οπότε αναμένεται να βρούνε τον βηματισμό τους και σ’ αυτόν τον τομέα.

Ο κ. Πιττοκοπίτης εξέφρασε την ικανοποίηση του που υποδέχτηκε σήμερα Τετάρτη στα Γραφεία του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Πάφου τον πρόεδρο του Κ.Σ. ΕΔΕΚ Νίκο Αναστασίου. Έχω είπε, « εκφράσει τις ευχαριστίες μου προς τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ για την διαχρονική στήριξη της ΕΔΕΚ προς τον θεσμό της ΤΑ αλλά και ειδικότερα την στήριξη που τυγχάνουν και εντός Βουλής και εκτός Βουλής από την ΕΔΕΚ τον τελευταίο χρόνο στα θέματα που αντιμετωπίζουν ως ΕΟΑ Πάφου».

Είπε ακόμη πως ο κ. Αναστασίου ανέλαβε να μεταφέρει τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και στην Εκτελεστική Εξουσία και στην Βουλή. Εξέφρασε τέλος την βεβαιότητα ότι αυτή η στήριξη της ΕΔΕΚ θα συνεχιστεί. Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Κ.Σ. ΕΔΕΚ Νίκος Αναστασίου αφού ευχαρίστησε τον πρόεδρο του ΕΟΑ Πάφου για την υποδοχή , είπε πως ο κ. Πιττοκοπίτης στο πλαίσιο της συνάντησης τους ,τους ανέλυσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση μετά και την μεταρρύθμιση.

Με ιδιαίτερη χαρά συνέχισε, « έχω ενημερωθεί ότι πλέον οι νέες άδειες οικοδομής, εισήλθαν σε μια ροή η οποία είναι αρκετά ικανοποιητική», προσθέτοντας ωστόσο πως « υπάρχει πρόβλημα με τις παλιές καθυστερημένες άδειες».

Ενδεικτικά είπε πως ενημερώθηκε πως ακόμη δύο Δήμοι δεν έχουν φέρει τα αρχεία τους στον ΕΟΑ Πάφου κάτι το οποίο δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την όλη διαδικασία. Επεσήμανε πως στο πλαίσιο της ενημέρωσης που έτυχε, υπάρχει μια υποστελέχωση που προσπαθούν να την επιλύσουν όμως το σοβαρό πρόβλημα εντοπίζεται στα θέματα της ύδρευσης της πόλης, συμπλήρωσε. Είναι είπε ο κ. Αναστασίου, πεπαλαιωμένο δίκτυο σημειώνοντας πως δεν υπήρχε συμβούλιο υδατοπρομήθειας στην Πάφο μέχρι πρόσφατα και αναφέροντας πως το βάρος τώρα έχει πέσει, κατά την έκφραση του στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Πάφου.

Πρόσθεσε ακόμη πως « το Κράτος που ήταν και το αρμόδιο για τις κοινότητες κυρίως αλλά και τους Δήμους για το αποχετευτικό δίκτυο, πρέπει να σταθεί αρωγός σ’ αυτή την προσπάθεια». Όπως εξήγησε ο κ. Αναστασίου δεν μπορεί αυτό το τεράστιο κόστος που χρειάζεται σήμερα να ξοδευτεί για αλλαγή τόσο του δικτύου αλλά και για την κατασκευή νέων δεξαμενών. Δεν είναι δυνατόν, τόνισε χαρακτηριστικά, μια πόλη να έχει μόνο τέσσερις δεξαμενές, αφού δεν καλύπτονται καν οι απαιτούμενες ανάγκες.

Σε περίπτωση που συμβεί οτιδήποτε, είπε ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ μόνο για τέσσερις ώρες είναι αρκετό το νερό που υπάρχει στα ντεπόζιτα άρα χρειάζεται άμεση επίλυση αυτών των προβλημάτων, και να σταθεί το Κράτος αρωγός .

Δεσμεύτηκε τέλος να μεταφέρει όλα αυτά τα προβλήματα στην Εκτελεστική εξουσία ασκώντας την δική τους επιρροή, ούτως ώστε, όπως είπε, να στηριχτεί ο ΕΟΑ Πάφου και να μην μετακυλιστεί όλο αυτό το κόστος στους πολίτες της Πάφου.