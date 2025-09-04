Βουλευτές του Κογκρέσου ζητούν άμεση απελευθέρωση των πέντε Ελληνοκυπρίων

Έντονη ανησυχία για την κράτηση πέντε Ελληνοκυπρίων από τις κατοχικές αρχές εκφράζουν μέλη της «Congressional Hellenic Caucus» σε επιστολή τους προς τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Οι βουλευτές κάνουν λόγο για «παράνομες και πολιτικά υποκινούμενες συλλήψεις» και ζητούν την άμεση παρέμβαση της Ουάσιγκτον.

Οι "συλλήψεις" έγιναν στις 19 Ιουλίου στο χωριό Τρίκωμο, όταν οι πέντε ηλικιωμένοι Ελληνοκύπριοι επισκέπτονταν τις πατρογονικές τους περιουσίες. "Κατηγορήθηκαν" για «παράνομη είσοδο, κατασκοπεία και διατάραξη της τάξης» και οδηγήθηκαν σε φυλακές, παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν.

Σύμφωνα με την επιστολή, οι συνθήκες "κράτησης" είναι σκληρές, ενώ αιτήματα για ιατρική περίθαλψη αγνοήθηκαν. Μάλιστα, σε έναν εκ των κρατουμένων που πάσχει από άπνοια ύπνου, αρνήθηκαν την παροχή απαραίτητης συσκευής.

Οι Αμερικανοί βουλευτές και οι τρεις που υπογράφουν την επιστολή, Ντίνα Τίτους, Κρις Πάππας, Γκας Μπιλιράκης και Νικόλ Μαλλιωτάκης, καλούν το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να παρέμβει μέσω των πρεσβειών σε Λευκωσία και Άγκυρα, απαιτώντας την απελευθέρωση των πέντε Ελληνοκυπρίων. Παράλληλα, ζητούν να καταστεί η Τουρκία υπόλογη για τις παραβιάσεις στην Κύπρο και να ενταθούν οι πιέσεις για τερματισμό της κατοχής.