Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Βουλευτές του Κογκρέσου ζητούν άμεση απελευθέρωση των πέντε Ελληνοκυπρίων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Έντονη ανησυχία για την κράτηση πέντε Ελληνοκυπρίων από τις κατοχικές αρχές εκφράζουν μέλη της «Congressional Hellenic Caucus» σε επιστολή τους προς τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Οι βουλευτές κάνουν λόγο για «παράνομες και πολιτικά υποκινούμενες συλλήψεις» και ζητούν την άμεση παρέμβαση της Ουάσιγκτον.

Οι "συλλήψεις" έγιναν στις 19 Ιουλίου στο χωριό Τρίκωμο, όταν οι πέντε ηλικιωμένοι Ελληνοκύπριοι επισκέπτονταν τις πατρογονικές τους περιουσίες. "Κατηγορήθηκαν" για «παράνομη είσοδο, κατασκοπεία και διατάραξη της τάξης» και οδηγήθηκαν σε φυλακές, παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν.

Σύμφωνα με την επιστολή, οι συνθήκες "κράτησης" είναι σκληρές, ενώ αιτήματα για ιατρική περίθαλψη αγνοήθηκαν. Μάλιστα, σε έναν εκ των κρατουμένων που πάσχει από άπνοια ύπνου, αρνήθηκαν την παροχή απαραίτητης συσκευής.

Οι Αμερικανοί βουλευτές και οι τρεις που υπογράφουν την επιστολή, Ντίνα Τίτους, Κρις Πάππας, Γκας Μπιλιράκης και Νικόλ Μαλλιωτάκης, καλούν το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να παρέμβει μέσω των πρεσβειών σε Λευκωσία και Άγκυρα, απαιτώντας την απελευθέρωση των πέντε Ελληνοκυπρίων. Παράλληλα, ζητούν να καταστεί η Τουρκία υπόλογη για τις παραβιάσεις στην Κύπρο και να ενταθούν οι πιέσεις για τερματισμό της κατοχής.

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited