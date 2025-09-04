Ελένη Νικοδήμου:Η πρώτη Κύπρια που κέρδισε υποτροφία του ιδρύματος Σταύρος Νεάρχου

Έβγαλε ασπροπρόσωπη την Πάφο Περήφανη έκανε την Πάφο η συμπολίτισσά μας Ελένη Νικοδήμου, η οποία κέρδισε την υποτροφία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχου, μέσω του προγράμματος υποτροφιών του εξωτερικού της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Η Ελένη Νικοδήμου, εγγονή του αείμνηστου δημοσιογράφου Άθου Τίλλεϋ, είναι η πρώτη Κύπρια, η οποία κερδίζει την εν λόγω υποτροφία και έγινε δεκτή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «It DANSA Jove Company» στην Βαρκελώνη για το ακαδημαϊκό έτος 2025 – 2026.

Το εν λόγω πρόγραμμα υποτροφιών, το οποίο υλοποιείται με τη στήριξη της νέας δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, στοχεύει στην περαιτέρω στήριξη της εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δίνοντας την ευκαιρία σε αριστούχους αποφοίτους της Σχολής να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο χορό.