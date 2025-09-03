Φωτιά σε πατάρι καταστήματος στην Πάφο

Φωτιά εκδηλώθηκε σε πατάρι καταστήματος που βρίσκεται σε κεντρική λεωφόρο της Πάφου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία λήφθηκε πληροφορία γύρω στις 2 τα ξημερώματα ότι σε πατάρι καταστήματος υπήρχε φωτιά.

Μέλη της Αστυνομίας και της πυροσβεστικής υπηρεσίας μετέβησαν στην σκηνή και διαπιστώθηκε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε στο πατάρι του καταστήματος στο οποίο διαμένει προσωρινά μια 40χρονη .

Η φωτιά κατασβέστηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία ,ενώ από την πυρκαγιά καταστράφηκε ολοσχερώς το πατάρι και μέρος του κτηρίου.

H 40χρονη σύμφωνα με τις εξετάσεις που έγιναν φέρεται να έθεσε σκόπιμα τη φωτιά και να κλειδώθηκε στο δωμάτιο που βρίσκεται στο πατάρι καταστήματος.

Πληροφορίες φέρουν την 40χρονη να μεταφερθεί για εξέταση στο Νοσοκομείο Ψυχικής Υγείας.

Την υπόθεση εξετάζει το ΤΑΕ Πάφου.