Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Newsroom

Φωτιά σε πατάρι καταστήματος στην Πάφο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Φωτιά εκδηλώθηκε σε πατάρι καταστήματος που βρίσκεται σε κεντρική λεωφόρο της Πάφου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία λήφθηκε πληροφορία γύρω στις 2 τα ξημερώματα ότι σε πατάρι καταστήματος υπήρχε φωτιά.

Μέλη της Αστυνομίας και της πυροσβεστικής υπηρεσίας μετέβησαν στην σκηνή και διαπιστώθηκε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε στο πατάρι του καταστήματος στο οποίο διαμένει προσωρινά μια 40χρονη .

Η φωτιά κατασβέστηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία ,ενώ από την πυρκαγιά καταστράφηκε ολοσχερώς το πατάρι και μέρος του κτηρίου.

H 40χρονη σύμφωνα με τις εξετάσεις που έγιναν φέρεται να έθεσε σκόπιμα τη φωτιά και να κλειδώθηκε στο δωμάτιο που βρίσκεται στο πατάρι καταστήματος. 

Πληροφορίες φέρουν την 40χρονη να μεταφερθεί για εξέταση στο Νοσοκομείο Ψυχικής Υγείας.

Την υπόθεση εξετάζει το ΤΑΕ Πάφου.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited