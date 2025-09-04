Άνοιξε τις πύλες του στο κοινό ο Πολυχώρος Θάλασσας και Πολιτισμού στο Λατσί

Ο Πολυχώρος Θάλασσας και Πολιτισμού στο Λατσί άνοιξε επίσημα τις πύλες του στο κοινό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δ. Πόλης Χρυσοχούς, πρόκειται για ένα καινοτόμο Μουσείο με τεχνολογίες και μουσειακές εφαρμογές υψηλών προδιαγραφών, που ανταποκρίνεται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Όπως αναφέρεται ο Πολυχώρος προβάλλει την πλούσια ναυτική δραστηριότητα και την ενασχόληση με το θαλάσσιο εμπόριο, τον ρόλο του λιμανιού στην αρχαιότητα με τις εξαγωγές χαλκού και αργότερα μαύρου χρυσού, την αλιεία και πιο πρόσφατα τον τουρισμό καθώς και την μοναδική βιοποικιλότητα της περιοχής.

Το Μουσείο υψηλής τεχνολογίας Θάλασσας και Πολιτισμού Πόλης-Λατσιού παρουσιάζει την αφήγηση της περιοχής μας με ιστορίες και εμπειρίες, που ζωντανεύουν μέσα από τις καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές και προβολές.

Οι επισκέπτες , προστίθεται στην ανακοίνωση, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν στις 4 αίθουσες του Πολυχώρου διαδραστικούς χάρτες και ιστορικές αναδρομές, ταινίες σε Video walls και διαδραστικά βίντεο, εικονική πραγματικότητα, εκθέματα ναυσιπλοίας και θαλάσσιας αρχαιολογίας, παιχνίδια γνώσεων και επαυξημένης πραγματικότητας. Πρόκειται για ένα ταξίδι σ’ αυτό το μοναδικό θαλάσσιο ταξίδι και υδάτινη εμπειρία.

Σχετικά με το ωράριο του Μουσείου ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς αναφέρει πως την καλοκαιρινή περίοδο και τους μήνες από Απρίλιο μέχρι Οκτώβριο την Δευτέρα θα είναι κλειστό. Τρίτη - Παρασκευή: 10:00 - 17:00, Σάββατο - Κυριακή: 10:00 - 16:00.

Την χειμερινή περίοδο από Νοέμβριο μέχρι Μάριο την Δευτέρα – Παρασκευή θα είναι ανοικτό από τις 09:00 - 16:00 και το Σάββατο: 09:00 - 14:00

Επίσης την Κυριακή θα είναι κλειστό.

Οι τιμές εισιτηρίων θα είναι €5 για ενήλικες και €2 για παιδιά από 6–12. Ελεύθερη είσοδος στις ακόλουθες κατηγορίες για παιδιά ηλικίας 0-6, άτομα με ειδικές ανάγκες και σε σχολικές επισκέψεις μέσω του προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού "ΔΡΑΣΕ" (ΚΥΠΕ/ΚΠ/)