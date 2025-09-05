Οκταήμερη κράτηση στον 53χρονο για την γυναικοκτονία στην Πάφο

Διάταγμα κράτησης οκτώ ημερών εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εναντίον 53χρονου για την διερευνώμενη υπόθεση γυναικοκτονίας στην Πάφο με θύμα 34χρονη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, αναφορικά με την υπόθεση γυναικοκτονίας η οποία διαπράχθηκε στις 17 Αυγούστου στη Πάφο με θύμα 34χρονη, ο φερόμενος δράστης ηλικίας 53 ετών, οδηγήθηκε σήμερα Παρασκευή ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου το οποίο εξέδωσε διάταγμα προσωποκράτησης του για περίοδο 8 ημερών.

Ο 53χρονος που κατηγορείται για τον φόνο της 34χρονης Ειρήνης Παπακίτσα στην Χλώρακα στις 17 Αυγούστου χτες πήρε εξιτήριο από το Νοσοκομείο Ψυχικής Υγείας Αθαλάσσας. Μετά την δολοφονία της συμβίας του , νοσηλεύτηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και αργότερα στο Νοσοκομείο Ψυχικής Υγείας Αθαλάσσας.

Αμέσως μετά συνελήφθη και ακολούθως σήμερα παρουσιάσθηκε στο Επαρχιακό δικαστήριο Πάφου για την έκδοση νέου διατάγματος προσωποκράτησης του.

Με την συμπλήρωση των εξετάσεων ο 53χρονος που αντιμετωπίζει κατηγορίες φόνου εκ προμελέτης , γυναικοκτονίας αλλά και απόπειρας φόνου του ανήλικου παιδιού της γυναίκας με την οποία συζούσε και δολοφόνησε αναμένεται να παραπεμφθεί σε δίκη ενώπιων του μονίμου κακουργιοδικείου Πάφου.

Σημειώνεται πως ο 53χρονος ανακρινόμενος φέρεται να παραδέχτηκε ότι χτύπησε με μαχαίρι την συμβία του. Ο 14χρονος γιός του θύματος που έφερε τραύμα στην αριστερή πλευρά του λαιμού του από τον 53χρονο νοσηλεύτηκε στο ΓΝ Πάφου και ακολούθως πήρε εξιτήριο. Το 14χρονο παιδί της Παπακίτσα διαμένει στην Πάφο με στενούς συγγενείς της μητέρας του.