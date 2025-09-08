Ο Δ. Πάφου επιβάλλει τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας για τις κολυμβητικές δεξαμενές

Το ξεκάθαρο μήνυμα ότι ο Δ. Πάφου είναι αποφασισμένος να επιβάλλει τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας για τις κολυμβητικές δεξαμενές έστειλε ο Δρ. Χρίστος Χρίστου Προιστάμενος των Υγειονομικών Υπηρεσιών στον Δ. Πάφου στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώθηκε σήμερα Δευτέρα στο ξενοδοχείο Αλιάθων με σκοπό την ενημέρωση των ξενοδόχων.

Σε δηλώσεις του ο Δρ Χρίστος Χρίστου ανέφερε πως συζητήθηκαν ο νέος νόμος και οι κανονισμοί των κολυμβητικών δεξαμενών το 2025 , προσθέτοντας πως ανέπτυξαν και θέματα που αφορούν κυρίως την διαδικασία αδειοδότησης από την αρμόδια αρχή , θέματα υγιεινής και ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται στις κολυμβητικές δεξαμενές και θέματα προσωπικού που θα πρέπει να εργοδοτούνται εκεί για να επιβάλουν τις πρόνοιες της νομοθεσίας.

Η διαδικασία συνέχισε, έχει τεθεί σε άμεση εφαρμογή και σαν αρμόδια αρχή ο Δήμος Πάφου έχει εξηγήσει στους επηρεαζόμενους ότι άμεσα ξεκινούν ελέγχους για να διαπιστώσουν την συμμόρφωση.

Εκείνο που έχουμε τονίσει είπε , είναι, « ότι είμαστε στην διάθεση όλων να βοηθήσουμε στο να πετύχουν το 100% της συμμόρφωσης» αλλά από την άλλη κατέστησε σαφές πως δεν θα δώσουνε περιθώρια σε οποιονδήποτε διαθέτει κολυμβητική δεξαμενή να θέτει σε κίνδυνο την δημόσια υγεία των λουομένων.

Η ενημερωτική εκδήλωση έγινε από τον Σύνδεσμο Ξενοδόχων Πάφου σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΥΞΕ Πάφου Ευριπίδη Λοϊζίδη.

Σε δηλώσεις του ο κ. Λοιζίδης ανέφερε πως οι ξενοδόχοι ενημερώθηκαν σήμερα για όλους τους νέους κανονισμούς που διέπουν όλους τους τύπους κολυμβητικών δεξαμενών, τους τρόπους λειτουργίας και τους υπεύθυνους λειτουργίας .

Ο Δρ. Χρίστου, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Πάφου, ήταν πάρα πολύ ενημερωτικός ώστε να ξέρει ο κάθε ξενοδόχος τι πρέπει να κάνει στο ξενοδοχείο του. Είμαστε είπε, πολύ ευχαριστημένοι με την παρουσίαση και είμαι σίγουρος ότι οι παρευρισκόμενοι που ήταν πέραν των 80 ατόμων έχουν γίνει πιο σοφοί για να ακολουθήσουν τους κανονισμούς σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής, κατέληξε.