Στο προεδρικό το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας

Τον πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου, θα δεχθεί στις 10 το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί δύο μέρες πριν την τρίωρη στάση εργασίας σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας.

Η προγραμματισμένη τρίωρη στάση εργασίας αναμένεται να επηρεάσει την οικονομία η οποία μέχρι στιγμής αντέχει τους απανωτούς κραδασμούς.

Μέχρι στιγμής, παρά τη δημόσια έκκληση του υπουργού οικονομικών Μάκη Κεραυνού και την προφορική παρουσίαση της πρότασης της κυβέρνησης για καθολική ΑΤΑ σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι συντεχνίες δεν έχουν πειστεί και προχωρούν κανονικά στην απεργία τους.

