Πάφος: Συγκλονιστική διάσωση από ναυαγοσώστη

Στη συγκλονιστική διάσωση ναυαγοσώστη αναφέρεται με ανάρτηση του ο αντιδήμαρχος Πάφου Αγγελος Ονησιφόρου.

Σήμερα είπε, στην παραλία στην Κάτω Πάφο μπροστά από γνωστό ξενοδοχείο, ένας ναυαγοσώστης έσωσε έναν άνθρωπο από σίγουρο πνιγμό.

Με κίνδυνο της ίδιας του της ζωής, έτρεξε χωρίς δεύτερη σκέψη και έδωσε ξανά την ανάσα σε έναν συνάνθρωπό μας.

Κι όμως, το πιο συγκλονιστικό συνέχισε, είναι ότι ο ίδιος επέλεξε να μείνει ανώνυμος. Δεν ζήτησε ούτε χειροκρότημα, ούτε φώτα της δημοσιότητας. Αυτό δείχνει το μεγαλείο τους: αξιοπρέπεια, ήθος, αυταπάρνηση.

Οι ναυαγοσώστες μας, συνέχισε βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή.

Δεν μετρούν ώρες, δεν μετρούν κινδύνους. Μετρούν μόνο ζωές. Και τις σώζουν. Κι όμως, αυτοί οι άνθρωποι ζητούν μόνο το αυτονόητο: Μια κανονική, σταθερή δουλειά όλο τον χρόνο, όπως όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, ώστε να μπορούν κι αυτοί να στηρίξουν τις οικογένειές τους και να είναι εντάξει απέναντι στις υποχρεώσεις που η κοινωνία τούς ζητά.

Δεν ζητούν πολυτέλειες, ζητούν δικαιοσύνη και σεβασμό.

Ο κ.Ονησιφόρου κάλεσε την Κυβέρνηση και όλους τους αρμόδιους φορείς να σταθούν δίπλα τους.

Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι απλοί εργαζόμενοι – είναι διασώστες ζωής. Και η ζωή δεν κοστολογείται. Σεβασμός, αναγνώριση και στήριξη στους ναυαγοσώστες μας συμπλήρωσε ο κ.Ονησιφόρου λέγοντας πως είναι οι αληθινοί ήρωες των θαλασσών μας.

Ας μη μείνουμε θεατές – ας στηρίξουμε αυτούς που σώζουν ζωές κάθε μέρα, κατέληξε.