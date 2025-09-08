Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Μεξικό: Τρένο συγκρούστηκε με διώροφο λεωφορείο – 8 νεκροί και 45 τραυματίες (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ένα τρένο συγκρούστηκε με ένα διώροφο λεωφορείο στο Μεξικό νωρίς τη Δευτέρα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι και να τραυματιστούν 45, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το ατύχημα συνέβη στην πόλη Ατλακομούλκο. Η πολιτική προστασία της πολιτείας του Μεξικού ανέφερε μέσω της πλατφόρμας X ότι οι αρχές εργάζονταν ακόμη στον τόπο του ατυχήματος σε μια βιομηχανική περιοχή με μεγάλα αποθηκευτικά κέντρα και εργοστάσια.

Οι αρχές δεν έδωσαν άμεσα λεπτομέρειες για το πώς συνέβη το ατύχημα, αλλά ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε το λεωφορείο να κινείται αργά μέσα σε πυκνή κίνηση πάνω από τις σιδηροδρομικές γραμμές, όταν το γρήγορα κινούμενο τρένο εμφανίστηκε ξαφνικά και χτύπησε το λεωφορείο στο μέσον του. Η ορμή του τρένου παρέσυρε το λεωφορείο κατά μήκος των γραμμών και εκτός πλαισίου.

Δεν υπήρχαν ορατοί φραγμοί ή άλλα σήματα διέλευσης. Λίγο πριν από τη σύγκρουση, αυτοκίνητα μπορούσαν να φανούν να περνούν τις γραμμές καθώς η κυκλοφορία προχωρούσε.

Ένα άλλο βίντεο έδειχνε το λεωφορείο ακινητοποιημένο στο πλάι των γραμμών. Η οροφή του λεωφορείου είχε αποκοπεί και άνθρωποι μπορούσαν να φανούν να κινούνται στο ανώτερο επίπεδο, ενώ το τρένο επιβράδυνε και σταμάτησε.

Πηγή: ertnews.gr

Tags

ΜΕΞΙΚΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited