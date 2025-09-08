Μεξικό: Τρένο συγκρούστηκε με διώροφο λεωφορείο – 8 νεκροί και 45 τραυματίες (βίντεο)

Ένα τρένο συγκρούστηκε με ένα διώροφο λεωφορείο στο Μεξικό νωρίς τη Δευτέρα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι και να τραυματιστούν 45, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το ατύχημα συνέβη στην πόλη Ατλακομούλκο. Η πολιτική προστασία της πολιτείας του Μεξικού ανέφερε μέσω της πλατφόρμας X ότι οι αρχές εργάζονταν ακόμη στον τόπο του ατυχήματος σε μια βιομηχανική περιοχή με μεγάλα αποθηκευτικά κέντρα και εργοστάσια.

Οι αρχές δεν έδωσαν άμεσα λεπτομέρειες για το πώς συνέβη το ατύχημα, αλλά ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε το λεωφορείο να κινείται αργά μέσα σε πυκνή κίνηση πάνω από τις σιδηροδρομικές γραμμές, όταν το γρήγορα κινούμενο τρένο εμφανίστηκε ξαφνικά και χτύπησε το λεωφορείο στο μέσον του. Η ορμή του τρένου παρέσυρε το λεωφορείο κατά μήκος των γραμμών και εκτός πλαισίου.

Este es el momento exacto en el que el tren de carga de CPKC choca contra el autobús de la línea Herradura de Plata en Atlacomulco…



Más información en https://t.co/AuOOjOL1i7 pic.twitter.com/ZyewpLU3Xx — Meganoticias Toluca (@MeganoticiasTol) September 8, 2025

Δεν υπήρχαν ορατοί φραγμοί ή άλλα σήματα διέλευσης. Λίγο πριν από τη σύγκρουση, αυτοκίνητα μπορούσαν να φανούν να περνούν τις γραμμές καθώς η κυκλοφορία προχωρούσε.

Ένα άλλο βίντεο έδειχνε το λεωφορείο ακινητοποιημένο στο πλάι των γραμμών. Η οροφή του λεωφορείου είχε αποκοπεί και άνθρωποι μπορούσαν να φανούν να κινούνται στο ανώτερο επίπεδο, ενώ το τρένο επιβράδυνε και σταμάτησε.

Πηγή: ertnews.gr