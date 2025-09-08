Αναστάτωση στο αεροδρόμιο Χίθροου: Επί ποδός δυνάμεις της Πυροσβεστικής, λόγω «περιστατικού με επικίνδυνα υλικά»

Αναστάτωση προκλήθηκε στο αεροδρόμιο Χίθροου της Βρετανίας, όπου δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν το απόγευμα της Δευτέρας, ανταποκρινόμενες σε «πιθανό περιστατικό με επικίνδυνα υλικά».

«Οι πυροσβέστες ανταποκρίνονται σε ένα πιθανό περιστατικό με επικίνδυνα υλικά στο αεροδρόμιο Χίθροου. Ειδικές ομάδες έχουν αποσταλεί για να πραγματοποιήσουν αξιολόγηση της κατάστασης, και μέρος του αεροδρομίου έχει εκκενωθεί προληπτικά», αναφέρεται σε δήλωση της Πυροσβεστικής – την οποία παρέθεσε στο BBC.

Η Πυροσβεστική υπηρεσία του Λονδίνου ειδοποιήθηκε για πρώτη φορά για το περιστατικό στις 17:01 (ώρα Αγγλίας), και ομάδες από τους σταθμούς Φέλθαμ, Χίθροου, Γουέμπλεϊ και τις γύρω περιοχές έχουν αποσταλεί στο σημείο - όπου βρίσκονται επίσης δυνάμεις της Αστυνομίας, αλλά και ασθενοφόρα.

Το περιστατικό φέρεται να συμβαίνει στον Τερματικό Σταθμό 4.

Heathrow now handing out water, bosh! pic.twitter.com/xD6QR8hoBR — Harry Smith (@HarrySmithDev) September 8, 2025

Παράλληλα, η National Rail σε μια ανάρτηση στο X ανέφερε το εξής: «Τα τρένα δεν μπορούν να σταματήσουν στον τερματικό σταθμό 4 του αεροδρομίου Χίθροου λόγω της επέμβασης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σε ένα περιστατικό».

Πηγή: protothema.gr