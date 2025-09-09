Ένας Γάλλος "γίγαντας" στον Kuutio Homes Παφιακό

Ο Kuutio Homes Παφιακός ανακοινώνει με χαρά τη συνεργασία του με τον Γάλλο κεντρικό μπλοκέρ Tanguy-Vianney Dijoud, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα , ερχόμενος από τη γαλλική Centurions Narbonne, κάτοχο του CEV Challenge Cup τη σεζόν 2021-2022.

Ο Γάλλος «γίγαντας», μόλις 24 ετών (γεννηθείς στις 19 Οκτωβρίου 2001) και ύψους 2 μέτρων, αφήνει για πρώτη φορά την πατρίδα του για να αγωνιστεί σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Ο Dijoud επέλεξε τον Kuutio Homes Παφιακό, έναν σύλλογο με υψηλούς στόχους και συνεχή παρουσία στα ευρωπαϊκά κύπελλα της CEV, θεωρώντας ιδανικό το περιβάλλον για να αποδείξει τις δυνατότητές του σε όλη την Ευρώπη.

Με εμπειρία από το ιδιαίτερα απαιτητικό γαλλικό πρωτάθλημα, έρχεται για να ενισχύσει σημαντικά τη μεσαία γραμμή της ομάδας .

Ο Kuutio Homes Παφιακός καλωσορίζει θερμά τον Tanguy-Vianney Dijoud στην οικογένειά του και του εύχεται κάθε επιτυχία με τη φανέλα της ομάδας.