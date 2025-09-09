Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Οι νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας ΠΑΣΥΔΥ ζητούν κάλυψη κενών για φροντίδα ψυχικά ασθενών

Ο Κλάδος Νοσηλευτικού Προσωπικού Ψυχικής Υγείας της ΠΑΣΥΔΥ καλεί την Πολιτεία και όλους τους αρμόδιους φορείς να συνεργαστούν με αποφασιστικότητα και συνέπεια, ώστε να καλυφθούν άμεσα τα υφιστάμενα κενά και να διασφαλιστεί η ποιοτική φροντίδα και η αξιοπρέπεια των ψυχικά ασθενών.

Όσα ειπώθηκαν κατά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατά την οποία αναδείχθηκαν τα σημαντικά κενά που εντοπίζονται στη Νομοθεσία που διέπει τη νοσηλεία ψυχικά ασθενών στην Κύπρο, όπως και η απουσία οργανωμένων δομών στήριξης, μετά την απόλυσή τους από το Νοσοκομείο Αθαλάσσας, αποτελούν επιβεβαίωση των επισημάνσεων που έχει κάνει, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Κλάδος.

 Η ψυχική υγεία αφορά το σύνολο της κοινωνίας μας και οι όποιες αποφάσεις και ενέργειες σε σχέση με το εν λόγω ζήτημα απαιτούν σοβαρότητα, ευαισθησία και αμεσότητα, αναφέρει περαιτέρω. Σημειώνει, επίσης, πως θεωρεί ότι χρειάζεται εκσυγχρονισμός και ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη νοσηλεία ψυχικά ασθενών, δημιουργία και λειτουργία επαρκούς αριθμού κοινοτικών δομών στήριξης και επανένταξης, διασφάλιση του θεραπευτικού συνεχούς μετά την απόλυση από το Νοσοκομείο Αθαλάσσας με νομοθετική ρύθμιση, αναγνώριση και ενίσχυση του ρόλου των νοσηλευτών ψυχικής υγείας στην παροχή φροντίδας.

