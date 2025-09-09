Ποιος είναι ο Χαλίλ αλ-Χάγια που το Ισραήλ έβαλε στο στόχαστρο - Ο μόνος από την... παλιά φρουρά

Ο Χαλίλ αλ-Χάγια (Khalil al-Hayya) είναι εδώ και δεκαετίες ένα από τα σημαντικότερα στελέχη της Χαμάς και κεντρική φυσιογνωμία του πολιτικού της γραφείου στη Γάζα. Γεννημένος το 1960 στην Πόλη της Γάζας, αναδείχθηκε αρχικά μέσα από τον χώρο της ισλαμικής εκπαίδευσης, αποκτώντας πανεπιστημιακούς τίτλους στην θεολογία.

Η πολιτική του πορεία τον οδήγησε στη Νομοθετική Συνέλευση της Παλαιστίνης το 2006, ενώ στη συνέχεια εξελίχθηκε σε στενό συνεργάτη της ανώτατης ηγεσίας της Χαμάς. Από το 2017 κατέχει τη θέση του αναπληρωτή επικεφαλής του πολιτικού γραφείου στη Γάζα και συμμετείχε σε κρίσιμες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ και άλλους διεθνείς μεσολαβητές.

Η διεθνής του προβολή αυξήθηκε ιδιαίτερα μετά το 2024, όταν ο θάνατος κορυφαίων στελεχών όπως του Σάλεχ αλ-Αρούρι και του Γιαχία Σινουάρ άφησε σημαντικά κενά στην ηγεσία της Χαμάς. Ο αλ-Χάγια βρέθηκε από τότε στο επίκεντρο μιας μεταβατικής ηγετικής ομάδας πέντε μελών, που ανέλαβε τον συντονισμό τόσο των στρατιωτικών όσο και των πολιτικών αποφάσεων του κινήματος.

Παράλληλα, είχε αναλάβει ηγετικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός και για την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων, γεγονός που τον καθιστά κρίσιμη φυσιογνωμία όχι μόνο για την εσωτερική λειτουργία της Χαμάς, αλλά και για τις διεθνείς προσπάθειες εξεύρεσης λύσης στη συνεχιζόμενη κρίση στη Γάζα.

Ο μόνος από την... παλιά φρουρά

Επί της ουσίας ο Χαλίλ αλ-Χάγια είναι σήμερα το μοναδικό πρόσωπο από την «παλιά» φρουρά της Χαμάς που το Ισραήλ έβαλε στο στόχαστρό του μετά τα γεγονότα του «Μαύρου Σαββάτου», την εισβολή και τις σφαγές από τις δυνάμεις της Χαμάς στα εδάφη του. Ο Χάγια είναι δεδομένα ένα πρόσωπο με σημαντικές διασυνδέσεις τόσο σε πολιτικό όσο και οικονομικό επίπεδο και με το Ιράν καθώς έχει δώσει το παρόν σε όλες τις διμερείς συναντήσεις των τελευταίων 20 ετών.

Ο Χάγια αποτελεί επίσης σήμερα ένα πρόσωπο το οποίο έχει βρει «καταφύγιο» στο Κατάρ με τις πληροφορίες που μεταδίδουν τα μέσα του Ισραήλ να τον θέλουν να έχει επιλέξει να παραμείνει εκτός Γάζας και να έχει λάβει σαφείς εντολές από την Χαμάς για παράταση του πολέμου και των επιθέσεων στο Ισραήλ.

Η σημερινή επίθεση από την πλευρά του Ισραήλ προς το Κατάρ ακόμη κι αν είχε στο στόχαστρό του το νέο «επικεφαλής» της Χαμάς είναι μία κίνηση με μεγάλο ρίσκο. Τα ισραηλινά μαχητικά που έπληξαν το σημείο σε προάστιο της Ντόχα ήταν μία «αποκλειστικά ισραηλινή κίνηση» τόνισε λίγα λεπτά μετά τα πλήγματα επίσημα το γραφείο του Νετανιάχου κι αυτό γιατί πριν από μερικούς μόλις μήνες στη Ντόχα βρέθηκε προσωπικά ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος έφυγε από την περιοχή έχοντας υπογεγραμμένες συμφωνίες που ξεπερνούν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Είναι δύσκολο η συγκεκριμένη ανακοίνωση από την πλευρά του Ισραήλ να καθησυχάσει το Κατάρ και είναι μάλλον δύσκολο να μην υπάρξει επίσημη αντίδραση και από την Σαουδική Αραβία. Η σημερινή επίθεση άμεσα από το Ισραήλ προς το Κατάρ αλλάζει επίσης σημαντικά τα δεδομένα σε ολόκληρη την περιοχή καθώς το Κατάρ δεν είναι ούτε Ιράν ούτε και Λίβανος και είναι μία χώρα στην οποία οι ΗΠΑ διαθέτουν την μεγαλύτερη βάση τους στην ευρύτερη περιοχή. Πρόκειται για την Αεροπορική Βάση Αλ Ουντέιντ (Al Udeid Air Base), που βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ντόχα.

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ