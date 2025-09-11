Ανακοινώθηκε η Βασίλισσα του Λεμεσιανού Καρναβαλιού 2026 (βίντεο)

Ο Δήμος Λεμεσού ανακοινώνει ότι, η Βασίλισσα του Λεμεσιανού Καρναβαλιού 2026 που θα φέρει και τον τίτλο:

«Η Βασίλισσα του Πάθους και της Τρέλας του Λεμεσιανού Καρναβαλιού», είναι η Αμαρυλλίς Κυριάκου.

Η Αμαρυλλίς αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Λεμεσιανού Καρναβαλιού από το 1985, όταν ξεκίνησε τη συμμετοχή της ως συνοδός του Βασιλιά Καρνάβαλου με την αείμνηστη Λούλα Σιούσμιθ και ακολούθως συμμετείχε με συνεργάτες. Από το 2005 και έπειτα, λαμβάνει ενεργά μέρος στη Μεγάλη Καρναβαλίστικη Παρέλαση με δικές της ομάδες, προσφέροντας κάθε χρόνο το δικό της χρώμα, πάθος και δημιουργικότητα στη μεγαλύτερη γιορτή της πόλης, αναφέρει σε σχετική ανάρτηση ο Δήμος Λεμεσού.

Η επιλογή της αντανακλά την πολυετή προσφορά και αφοσίωσή της στο θεσμό του Λεμεσιανού Καρναβαλιού, αλλά και το αστείρευτο ταλέντο της στην καρναβαλίστικη δημιουργία.

Ο Δήμος Λεμεσού την καλωσορίζει και της εύχεται μια αξέχαστη και λαμπερή βασιλεία!