Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Υπό πλήρη έλεγχο δασική πυρκαγιά στα όρια της κοινότητας Δρούσειας της επαρχίας Πάφου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά στα όρια της κοινότητας Δρούσειας της επαρχίας Πάφου .

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σήμερα Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, 2025 και ώρα 07:02, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην τοποθεσία «Βρυσούλες», της κοινότητας Δρούσειας, της επαρχίας Πάφου.

Η επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης ήταν άμεση και είχε ως αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο στις 07:14 προτού επεκταθεί, αφού έκαψε μικρή έκταση με αποκαλάμες.

Η πυρκαγιά εντοπίσθηκε από προσωπικό του Τμήματος Δασών, καθώς και από Πυροφυλάκιο της περιοχής.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης, συμμετείχε ένα πυροσβεστικό όχημα του Τμήματος Δασών με δύο άτομα. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited