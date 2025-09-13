Αντί στη Γάζα, πήγε Κρασοχώρια

Όση προσπάθεια και αν κάνει η ισραηλινή διπλωματία για να αλλάξει η εικόνα της χώρας της, ο κάθε άνθρωπος με ελάχιστη συνείδηση ανθρωπισμού βλέπει τι γίνεται στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Ράγισε, λέει, η καρδιά του πρέσβη του Ισραήλ όταν αντίκρισε τα καμένα Κρασοχώρια της ορεινής Λεμεσού. Αναρωτιόμουν αν άραγε έτυχε να δει καμιά φωτογραφία από τα ερείπια της Γάζας ο πρέσβης και αν η καρδιά του ράγισε και εκεί. Προφανώς όχι. Εμείς πάντως που παραμένουμε στην πλευρά της πολιτισμένης ανθρωπότητας, ράγισαν οι καρδιές μας και στις 7 Οκτωβρίου του 2023 και από τότε ραγίζουν καθημερινά βλέποντας χιλιάδες κόσμου να πεθαίνει στην καταστραμμένη Γάζα, είτε από βομβαρδισμούς είτε από την πείνα. Για τους κοινοτάρχες της περιοχής, τι να πούμε; Μετά τη φωτογραφία με τον Πρόεδρο στο διάγγελμα, έχουν άλλη μία για ενθύμιο…

Παζούρ.