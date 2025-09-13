Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Αντί στη Γάζα, πήγε Κρασοχώρια

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Όση προσπάθεια και αν κάνει η ισραηλινή διπλωματία για να αλλάξει η εικόνα της χώρας της, ο κάθε άνθρωπος με ελάχιστη συνείδηση ανθρωπισμού βλέπει τι γίνεται στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Ράγισε, λέει, η καρδιά του πρέσβη του Ισραήλ όταν αντίκρισε τα καμένα Κρασοχώρια της ορεινής Λεμεσού. Αναρωτιόμουν αν άραγε έτυχε να δει καμιά φωτογραφία από τα ερείπια της Γάζας ο πρέσβης και αν η καρδιά του ράγισε και εκεί. Προφανώς όχι. Εμείς πάντως που παραμένουμε στην πλευρά της πολιτισμένης ανθρωπότητας, ράγισαν οι καρδιές μας και στις 7 Οκτωβρίου του 2023 και από τότε ραγίζουν καθημερινά βλέποντας χιλιάδες κόσμου να πεθαίνει στην καταστραμμένη Γάζα, είτε από βομβαρδισμούς είτε από την πείνα. Για τους κοινοτάρχες της περιοχής, τι να πούμε; Μετά τη φωτογραφία με τον Πρόεδρο στο διάγγελμα, έχουν άλλη μία για ενθύμιο…

Παζούρ.

Tags

ΚΥΠΡΟΣΙΣΡΑΗΛΛΕΜΕΣΟΣΠΥΡΚΑΓΙΑΙΣΡΑΗΛΙΝΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited