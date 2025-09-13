Νέος ψίθυρος για Γιακουμή

Μια φωτογραφία έγινε η αιτία για να αρχίσει ένας νέος ψίθυρος για τον βουλευτή της ΔΗΠΑ Μιχάλη Γιακούμη και το ενδεχόμενο μεταγραφής σε άλλο κόμμα. Αυτή τη φορά ο ψίθυρος αναφέρει ότι ο κ. Γιακουμή πάει στο ΔΗΚΟ. Ωστόσο ο ίδιος διαψεύδει αυτές τις πληροφορίες. Φαίνεται ότι αυτή η συζήτηση ξεκίνησε σε ορισμένους κύκλους μετά τη δημοσίευση φωτογραφίας που έβγαλε ο βουλευτής Αμμοχώστου με τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλο και τον πρώην υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Κυπριανού στον καλαθοσφαιρικό αγώνα Ελλάδα – Ισπανία στη Λεμεσό.

