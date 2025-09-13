Συγκέντρωση Αμπελουργών στην Κοίλη με μηνύματα στήριξης των αμπελουργών

Συγκέντρωση αμπελουργών στην παρουσία εκπροσώπων του Υπουργείου Γεωργίας, πραγματοποιήθηκε στην Κοίλη το απόγευμα στις 18:30 της Παρασκευής με στόχο την συζήτηση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αμπελουργοί της περιοχής λόγω της ανομβρίας και των παρατεταμένων καυσώνων, σύμφωνα με ανακοίνωση του αντιπροέδρου του Παναγροτικού, αντιδημάρχου Δρούσειας και υποψήφιου βουλευτή Πάφου με το ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Συναγερμού Σωτήρη Κουππάρη που παρέστη στην συνάντηση.

Ο κ. Κουπάρρης αναφέρει στην ανακοίνωση του, πως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί λόγω της ανομβρίας είναι μεγάλα με αποτέλεσμα η φετινή χαμηλή παραγωγή να φτάνει μέχρι το 60-70% ανάλογα της περιοχής .

Όπως αναφέρει ο αντιπρόεδρος του Παναγροτικού , ο Παναγροτικός αλλά και ο ίδιος στέκονται στο πλευρό των αμπελουργών, σημειώνοντας πως παρουσία εκπροσώπων του Υπουργείου Γεωργίας, τέθηκαν επί τάπητος οι άμεσες καταγραφές των αμπελώνων και το θέμα των αποζημιώσεων για τις ζημιές που έχουν υποστεί οι αμπελουργοί.

Επίσης τέθηκε το σχέδιο για μακροπρόθεσμα μέτρα στήριξης, αλλά και η ενίσχυση ου αμπελοοινικού τομέα της Πάφου.

Ο κ. Κουππάρης σημείωσε επίσης πως οι αμπελουργοί μας αξίζουν ουσιαστική και έμπρακτη στήριξη, προσθέτοντας πως η γη της Πάφου είναι η ψυχή της υπαίθρου μας και δεν θα τους αφήσουνε μόνους. Χρειάζονται λύσεις – όχι υποσχέσεις, είπε, λέγοντας πως μαζί με τους ανθρώπους της υπαίθρου, διεκδικούνε το μέλλον που τους αξίζει, κατέληξε.