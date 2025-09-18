Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Κλιματιστικά ζητούν μαθητές του Γυμνασίου Π.Χρυσοχούς

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Ζητούν κλιματιστικά οι μαθητές του Γυμνασίου Π.Χρυσοχούς Πρόβλημα αντιμετωπίζουν μαθητές του Γυμνασίου Π.Χρυσοχούς λόγω μη κλιματιστικών ενώ κάποιοι εκ των ανεμιστήρων είναι σπασμένοι με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται κατά την διάρκεια της διδασκαλίας των μαθημάτων τους.

Ως εκ τούτου διοργανώνουν την Παρασκευή στο Γυμνάσιο Πόλης Χρυσοχούς διαμαρτυρία για την 4η περίοδο των μαθημάτων στις 10:00.

Οι μαθητές διατρανώνουν ότι δεν είναι μαθητές δεύτερης κατηγορίας και ότι έχουν δικαιώματα.

Οι μαθητές καλούν το Υπουργείο Παιδείας να ευαισθητοποιηθεί γιατί η ζέστη, όπως αναφέρουν δεν αντέχεται.

