Ακυρώνονται MOT για οχήματα με ελαττωματικούς αερόσακους από 3 Οκτωβρίου

Το Υπουργείο Μεταφορών εντείνει την εκστρατεία ενημέρωσης των ιδιοκτητών

Από τις 3 Οκτωβρίου 2025 ακυρώνονται τα πιστοποιητικά καταλληλότητας για οχήματα που δεν έχουν ολοκληρώσει την ανάκληση αερόσακου, με το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων να εντείνει την εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή του Υπουργείου "έχει ήδη ξεκινήσει εκτεταμένη εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τις ανακλήσεις οχημάτων που σχετίζονται με ελαττωματικούς αερόσακους, στο πλαίσιο της πολιτικής του για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής".

Η νέα εκστρατεία καλύπτει την περίοδο Σεπτεμβρίου 2025 και υλοποιείται με τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μηνύματα, billboard, δημοσιεύσεις στον Τύπο, καθώς και με ψηφιακή προβολή, με στόχο την έγκαιρη και στοχευμένη πληροφόρηση όλων των ιδιοκτητών οχημάτων, και κυρίως εκείνων που επηρεάζονται από την ανάκληση.

Σημειώνεται ότι "από τις 3 Οκτωβρίου 2025 τίθενται σε ισχύ ακυρώσεις πιστοποιητικών καταλληλότητας (MOT) για τα οχήματα των οποίων η ανάκληση αερόσακου δεν έχει ολοκληρωθεί εντός του χρονικού περιθωρίου των 8 μηνών που έχει τεθεί με διάταγμα του Υπουργού Μεταφορών.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, "η εφαρμογή των ακυρώσεων αποτελεί κρίσιμο μέτρο πρόληψης για την αποτροπή σοβαρών κινδύνων, καθώς –σύμφωνα με την εκτίμηση κινδύνου του κατασκευαστή– οι αερόσακοι που περιλαμβάνονται στην ανάκληση ενδέχεται, υπό συνθήκες, να αποβούν θανάσιμα επικίνδυνοι για τους επιβάτες".

Το Υπουργείο Μεταφορών καλεί όλους τους ιδιοκτήτες οχημάτων να επισκεφθούν άμεσα την ιστοσελίδα www.gov.cy/mtcw και να ελέγξουν εάν το όχημά τους επηρεάζεται, ώστε να προγραμματίσουν έγκαιρα την αντικατάσταση του ελαττωματικού εξαρτήματος. Η διαδικασία ανάκλησης είναι δωρεάν και διασφαλίζει ότι το όχημα παραμένει νόμιμο και ασφαλές, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΤΑΚΑΤΑΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

