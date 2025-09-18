Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

54χρονος συνελήφθη με έμφορτο όπλο – Συνελήφθη για απειλή βιαιοπραγίας

Πρόκειται για 54χρονο κάτοικο Λευκωσίας - Τέθηκε υπό κράτηση

Σε συναγερμό τέθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης οι Αρχές, έπειτα από πληροφορία που λήφθηκε για άντρα ο οποίος φέρεται να κρατούσε κυνηγετικό όπλο και να απειλούσε άλλο πρόσωπο εντός υποστατικού στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 12:15 όταν στην Αστυνομία δόθηκε η σχετική πληροφορία και στη σκηνή μετέβησαν άμεσα μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Ομορφίτας, της Ομάδας Πρόληψης Εγκλήματος (ΟΠΕ) και της ομάδας Ζ. Εκεί εντόπισαν τον άντρα να κρατά κυνηγετικό όπλο. Οι αστυνομικοί τον πλησίασαν, τον αφόπλισαν και προχώρησαν στη σύλληψή του για τα αυτόφωρα αδικήματα της οπλοφορίας προς διέγερση τρόμου, απειλής βιαιοπραγίας και μεταφοράς έμφορτου κυνηγετικού όπλου.

Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στο όπλο, διαπιστώθηκε ότι στη θαλάμη του υπήρχε ένα πλήρες κυνηγετικό φυσίγγιο. Ο συλληφθείς, όπως αναφέρει η Αστυνομία, είναι 54χρονος κάτοικος Λευκωσίας, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς ανάκρισης.

Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Ομορφίτας.

