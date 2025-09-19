Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αποχή μαθητών Γυμνασίου Πόλης Χρυσοχούς για τα κλιματιστικά

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Οι μαθητές του γυμνασίου Πόλης Χρυσοχούς ανακοίνωσαν από χθες ότι σήμερα Παρασκευή θα απέχουν από τα μαθήματα τους κατά την 4η περίοδο των μαθημάτων ζητώντας βελτίωση των συνθηκών μάθησης.

Σε αποχή από τα μαθήματα της 4ης περιόδου προχώρησαν την Παρασκευή οι μαθητές του Γυμνασίου Πόλης Χρυσοχούς, οι οποίοι καταγγέλλουν ότι τα κλιματιστικά δεν λειτουργούν ενώ κάποιοι από τους ανεμιστήρες που χρησιμοποιούνταν τις προηγούμενες χρονιές έχουν χαλάσει και δεν έχουν αντικατασταθεί.

Οι μαθητές σε δηλώσεις τους ανέφεραν ότι δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας και ότι έχουν δικαιώματα. Καλεσαν το Υπουργείο Παιδείας να ευαισθητοποιηθεί γιατί η ζέστη, όπως ανέφεραν, «δεν αντέχεται» και δεν μπορούν να συγκεντρωθούν κατά την ώρα διδασκαλίας των μαθημάτων τους.

