Εκδήλωση «Μέρας Παραδοσιακών Προϊόντων και Λαϊκής Τέχνης»στην Π. Χρυσοχούς

Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη προσέλευση κόσμου πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Πλατεία Δημαρχείου Πόλης Χρυσοχούς η καθιερωμένη εκδήλωση «Μέρα Παραδοσιακών Προϊόντων και Λαϊκής Τέχνης» που διοργανώθηκε για 22η χρονιά από τον Δήμο, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού .

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα της Αναπληρώτριας Επάρχου Πάφου, κας Έμιλυς Διονυσίου , η οποία παρέστη και απηύθυνε χαιρετισμό. Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς, κ. Γιώτης Παπαχριστοφή .

Όπως αναφέρεται το κοινό είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει επιδείξεις παρασκευής τοπικών προϊόντων και εδεσμάτων, όπως χαλλούμι , μαχαλεπί, ρέσι , καττιμέρια και ζιβανία , τα οποία προσφέρθηκαν δωρεάν στους επισκέπτες.

Παράλληλα, στον χώρο λειτούργησαν περίπτερα εκθετών με ποικιλία παραδοσιακών προϊόντων . Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της βραδιάς ήταν πλούσιο και αυθεντικά κυπριακό, με τη συμμετοχή της Ειρήνης Πελαγίας και του μουσικού της σχήματος, καθώς και με παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασε η Σχολή Χορού Δράκου. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς τίμησε τη συνδημότισσα φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής, Ιωάννα Νίκου, της οποίας η πρόταση αναδείχθηκε ως η καλύτερη στο πλαίσιο ανοικτής πρόσκλησης ενδιαφέροντος για τον σχεδιασμό σημείου θέασης στον Δήμο. Το χρηματικό βραβείο ύψους 500 ευρώ απένειμε ο Αντιδήμαρχος, κ. Γιώργος Γεωργίου.

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς εκφράζει θερμές ευχαριστίες σε όλους όσοι τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση και υπόσχεται τη συνέχιση και την περαιτέρω αναβάθμιση του θεσμού , με σεβασμό στον πολιτισμό και οδηγό την παράδοση .

Ευχαριστίες εξέφρασε επίσης στους χορηγούς ποτών, τα οποία προσφέρθηκαν δωρεάν στους επισκέπτες, τις εταιρείες ΚΕΟ, Carlsberg, Coca Cola, Οινοποιείο ΣΟΔΑΠ, Βουνί Παναγιάς, Άβακας.