Έξω από τις τάξεις για δύο ώρες οι μαθητές των Λυκείων και στην Πάφο

Το μήνυμα ότι το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να μιλάει λιγότερο και να πράττει περισσότερο στέλνει από την Πάφο ο πρόεδρος της ΕΣΕΜ Πάφου Έκτωρας Μιχαήλ.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΜ είπε πως υπό τις παρούσες περιστάσεις δεν μπορούν οι μαθητές να μπουν στις τάξεις λόγω και των υψηλών θερμοκρασιών για αυτό, όπως εξήγησε , η δίωρη αποχή από τα μαθήματα ήταν επιβαλλόμενη .

Κανένας μαθητής είπε κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να αφοσιωθεί στα μαθήματα του λόγω της ζέστης. Χαρακτήρισε επίσης αναγκαιότητα την τοποθέτηση κλιματιστικών σε όλες τις τάξεις αλλά και να τους επιτραπεί το κοντό παντελόνι τουλάχιστον τις ζεστές μέρες.

Σε κάποιες τάξεις που υπάρχουν κλιματιστικά όταν τεθούν σε λειτουργία , όπως είπε, πέφτει το ρεύμα. Η μη λειτουργία των κλιματιστικών αλλά και η αλλαγή των κανονισμών της στολής ήταν η αιτία της δίωρης αποχής των μαθητών από τα μαθήματα τους σήμερα Δευτέρα, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Επαρχιακής Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών (ΕΣΕΜ) Φώτη Ανδρέου.

Σε δηλώσεις του ο κ. Ανδρέου χαρακτήρισε εξαιρετική δύσκολη την κατάσταση φέτος λόγω και των υψηλών θερμοκρασιών. Ερωτηθείς εάν έχουν τοποθετηθεί ανεμιστήρες λόγω και της μη λειτουργίας κλιματιστικών ο Φώτης Ανδρέου ανέφερε πως κάποιοι λειτουργούν αλλά κάποιοι άλλοι δεν λειτουργούν. Το γεγονός πρόσθεσε ακόμη ότι δεν τους επιτρέπουν να μεταβαίνουν στα σχολεία με κοντά παντελόνια δυσχεραίνει την κατάσταση με την αφόρητη ζέστη.

Χαρακτήρισε επίσης την δική τους πραγματικότητα και αυτά που βιώνουν καθημερινά τραγική.Επεσήμανε επίσης πως υπήρχε ανταπόκριση από τους μαθητές των Λυκείων της Πάφου, σημειώνοντας πως η ΕΣΕΜ μετέβη προς ενημέρωση των μαθητών. Από την κατάσταση συνέχισε, επηρεάζονται όλα τα σχολεία της Πάφου.

Εξάλλου σε δηλώσεις του ο Σάββας Θεοδώρου Ταμίας στην ΕΣΕΜ Πάφου χαρακτήρισε απαράδεκτη την κατάσταση από τη μη λειτουργία κλιματιστικών.

Οι ανεμιστήρες που έχουν τοποθετηθεί σε κάποιες αίθουσες προς αντικατάσταση των κλιματιστικών δεν φέρνουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα και το μόνο που επιφέρει η λειτουργία των ανεμιστήρων είναι ο θόρυβος , συμπλήρωσε. Δυστυχώς είπε τα κλιματιστικά που έχουν τοποθετηθεί δεν λειτουργούν πλήρως.