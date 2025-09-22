Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Υπό κράτηση 33χρονη για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Αλλοδαπή που ζει και εργάζεται στην Πάφο ηλικίας 33 ετών συνελήφθη το μεσημέρι της Κυριακής από την αστυνομία προς διευκόλυνση των ανακρίσεων για διερευνώμενη υπόθεση κλοπής από αντιπρόσωπο και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για κλοπή χρηματικού ποσού περίπου 76.790 ευρώ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία καταγγέλθηκε την Παρασκευή , από ιδιοκτήτρια συγκροτήματος των διαμερισμάτων ηλικίας 50 ετών, ότι κατά την περίοδο 2022 μέχρι και πρόσφατα το 2025 η 33χρονη ενοικίασε οκτώ διαμερίσματα , εν αγνοία της παραπονούμενης και χωρίς να τις παραδώσει τα ενοίκια τα οποία υπολογίζει ότι ξεπερνούν τις 76.790 χιλιάδες ευρώ.

Τα χρήματα αυτά προέρχονται από ενοικιάσεις διαμερισμάτων που ανήκουν στην 50 χρονη που διαμένει στο εξωτερικό και η οποία όρισε την εταιρεία της 33χρονης αντιπρόσωπο της για την είσπραξη των ενοικίων με την συμφωνία να διαλαμβάνει την κατακράτηση ποσοστού μέχρι και 30% .

Μετά την καταγγελία της η 33χρονη συνελήφθη από την αστυνομία. Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Πάφου.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited