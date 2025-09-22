Υπό κράτηση 33χρονη για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Αλλοδαπή που ζει και εργάζεται στην Πάφο ηλικίας 33 ετών συνελήφθη το μεσημέρι της Κυριακής από την αστυνομία προς διευκόλυνση των ανακρίσεων για διερευνώμενη υπόθεση κλοπής από αντιπρόσωπο και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για κλοπή χρηματικού ποσού περίπου 76.790 ευρώ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία καταγγέλθηκε την Παρασκευή , από ιδιοκτήτρια συγκροτήματος των διαμερισμάτων ηλικίας 50 ετών, ότι κατά την περίοδο 2022 μέχρι και πρόσφατα το 2025 η 33χρονη ενοικίασε οκτώ διαμερίσματα , εν αγνοία της παραπονούμενης και χωρίς να τις παραδώσει τα ενοίκια τα οποία υπολογίζει ότι ξεπερνούν τις 76.790 χιλιάδες ευρώ.

Τα χρήματα αυτά προέρχονται από ενοικιάσεις διαμερισμάτων που ανήκουν στην 50 χρονη που διαμένει στο εξωτερικό και η οποία όρισε την εταιρεία της 33χρονης αντιπρόσωπο της για την είσπραξη των ενοικίων με την συμφωνία να διαλαμβάνει την κατακράτηση ποσοστού μέχρι και 30% .

Μετά την καταγγελία της η 33χρονη συνελήφθη από την αστυνομία. Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Πάφου.