Αντιπαράθεση Βρετανού δημοσιογράφου με Κύπριο παγιδευτή πουλιών (βίντεο) - «Δεν με νοιάζει τίποτα, με νοιάζει ο εαυτός μου»

Σύμφωνα με τον Πτηνολογικό, «οι Committee Against Bird Slaughter (CABS) και ο Βρετανός δημοσιογράφος Chris Packham, που βρίσκονται στην Κύπρο για να αντιμετωπίσουν έναν από τους πιο διαβόητους παγιδευτές πουλιών και να ξεμπροστιάσουν αυτό το έγκλημα κατά της φύσης σε όλο τον κόσμο».

«Η ακτιβιστική οργάνωση Committee Against Bird Slaughter (CABS) και ο Βρετανός δημοσιογράφος Chris Packham βρίσκονται αυτές τις μέρες στην Κύπρο για να αντιμετωπίσουν έναν από τους πιο διαβόητους παγιδευτές πουλιών και να ξεμπροστιάσουν αυτό το έγκλημα κατά της φύσης σε όλο τον κόσμο», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Πτηνολογικός Σύμδεσμος Κυπρου. «Ελπίζουμε ότι η δράση τους, που θέτει σε κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα, θα συμβάλει σε ουσιαστική αλλαγή. Η κατάσταση έχει φτάσει σε κρίσιμο σημείο και αξίζουν συγχαρητήρια για το θάρρος και την επιμονή τους», προσθέτει. 

Την ίδια ώρα ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι «αυτή η κατάφωρη παρανομία εκθέτει διεθνώς την Κύπρο. Και δεν είναι μόνο η βαναυσότητα της πράξης, αλλά και το απροκάλυπτο θράσος να υπερασπίζεται δημόσια αυτήν την παρανομία».

«Ο Ουλαμός Πάταξης Λαθροθηρίας της Αστυνομία Κύπρου, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, όφειλαν να έχουν ήδη επέμβει. Πού βρίσκεται η εφαρμογή της νομοθεσίας; Μέχρι πότε θα επιτρέπεται αυτή η ντροπιαστική πρακτική να συνεχίζεται ατιμώρητη;» διερωτάται ο Σύνδεσμος.

Δείτε το βίντεο εδώ.

