Τετρακόσιοι σπουδαστές έχουν εγγραφεί μέχρι σήμερα στην Εσπερινή Τεχνική Σχολή Πάφου, σύμφωνα με τον Στέφανο Ελευθερίου Διευθυντή της ΕΣΤΕΕ Πάφου, προσθέτοντας ωστόσο πως οι εγγραφές θα συνεχιστούν μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου.

Σε χαιρετισμό του για την έναρξη της Σχολικής Χρονιάς 2025- 2026 ο κ. Ελευθερίου ανέφερε πως η Εσπερινή Τεχνική Σχολή Πάφου αποτελεί ένα ιδιαίτερο σχολικό περιβάλλον. Εδώ σημείωσε , η μάθηση δεν περιορίζεται στην ηλικία ή στα τυπικά όρια της εκπαίδευσης.

Εδώ συνέχισε, κάθε σπουδαστής και σπουδάστρια κουβαλά μαζί του την εμπειρία της ζωής και την επιθυμία για βελτίωση, για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Γι’ αυτό και εμείς, ως Σχολή, ανέφερε ο κ. Ελευθερίου έχουμε την ευθύνη να προσφέρουμε όχι απλώς γνώσεις, αλλά ουσιαστικά εφόδια για την καθημερινή ζωή και την αγορά εργασίας.

Αναφερόμενος στους στόχους για την φετινή σχολική χρονιά ο Διευθυντής της ΕΣΤΕΕ Πάφου είπε πως αυτοί είναι μεταξύ άλλων η βελτίωση της οργάνωσης του Σχολείου μέσω της πλήρους αξιοποίησης της ηλεκτρονικής διοίκησης, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση σπουδαστών και προσωπικού, και την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Σχολής.

Η μεγιστοποίηση του διδακτικού χρόνου, ώστε να αξιοποιείται κάθε λεπτό προς όφελος της μάθησης και της πρακτικής εξάσκησης αλλά και η μείωση των απουσιών, μέσα από ενίσχυση της επικοινωνίας με τους σπουδαστές, υποστήριξη εκείνων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, και ενδυνάμωση του κινήτρου για συνέπεια και συνέχιση της προσπάθειας.

Η ενίσχυση της επαφής με τη βιομηχανία, μέσω επισκέψεων, πρακτικής εξάσκησης και συνεργειών, για καλύτερη σύνδεση της μάθησης με την πραγματικότητα της αγοράς εργασίας, καθώς και η προβολή του έργου της Σχολής στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία, ώστε να αναδειχθεί ο ρόλος και η σημασία της Εσπερινής Τεχνικής Εκπαίδευσης στον τόπο μας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην συμμετοχή της Σχολής στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ προσθέτοντας πως μέσα απ’ αυτό, δίνεται η δυνατότητα σε σπουδαστές να συμμετέχουν σε προγράμματα κινητικότητας για πρακτική κατάρτιση σε χώρες της Ευρώπης.

Πρόκειται, όπως είπε, για μια εμπειρία που προσφέρει επαφή με διαφορετικά εργασιακά και πολιτισμικά περιβάλλοντα, ανάπτυξη δεξιοτήτων και επαγγελματικής αυτοπεποίθησης, βελτίωση της γλωσσικής και κοινωνικής επάρκειας,και ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και συνεργασίας.

Καταλήγοντας ο κ. Ελευθερίου εξέφρασε την ικανοποίηση του που η Σχολή τους είναι ενεργό μέλος του δικτύου Erasmus+ και που μπορούνε να προσφέρουνε τέτοιες ποιοτικές ευκαιρίες εξέλιξης στους σπουδαστές μας.