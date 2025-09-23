Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Κοινό μέτωπο Κύπρου - Ελλάδας στη Νέα Υόρκη: Ενότητα σε Κυπριακό και διασύνδεση ενέργειας

Ως έργο υψηλής στρατηγικής σημασίας χαρακτήρισαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου, κατά τη συνάντησή τους στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν την κοινή τους προσήλωση στην υλοποίηση του έργου, τονίζοντας πως αποτελεί προτεραιότητα εθνική και ευρωπαϊκή, με στόχο τη διασφάλιση ενεργειακής ασφάλειας και ενίσχυσης της διασυνδεσιμότητας της Κύπρου με την ηπειρωτική Ευρώπη.

Αυτούσια η κοινή δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Έλληνας Πρωθυπουργός πραγματοποίησαν συνάντηση στο πλαίσιο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.  Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επαναβεβαιώθηκαν οι άριστες διμερείς σχέσεις ενώ ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τον Έλληνα Πρωθυπουργό για τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συζήτησαν οι θεματικές που θα τεθούν στην επικείμενη Διακυβερνητική Σύνοδο Κύπρου-Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Νοέμβριο στην Ελλάδα.

Σε σχέση με το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου επανέλαβαν ότι οι δύο κυβερνήσεις παραμείνουν απολύτως προσηλωμένες προς την υλοποίηση αυτού του έργου στρατηγικής σημασίας, όπως επίσης και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου οι οποίοι είναι πλήρως ενήμεροι και στηρίζουν την υλοποίηση του έργου.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τον Έλληνα Πρωθυπουργό για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και ειδικότερα για την κοινή συνάντηση με τον τουρκοκύπριο ηγέτη που θα πραγματοποιηθεί υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στις 27 Σεπτεμβρίου.

