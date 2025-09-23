Συνέβη και αυτό! Κόλλησε η κυλιόμενη σκάλα στη ΓΣ του ΟΗΕ - Τραμπ και Μελάνια ανέβηκαν με τα πόδια (video)

Ούτε στο χειρότερο εχθρό τους δεν θα εύχονταν οι διοργανωτές της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αυτό που συνέβη λίγο πριν την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Και μπορεί το FBI και οι μυστικές υπηρεσίες να πρόλαβαν να σώσουν την κατάρρευση των τηλεπικοινωνιών και του internet μετά από ενέργειες με κακόβουλο λογισμικό, δεν κατάφεραν όμως να... ξεκολλήσουν τις κυλιόμενες σκάλες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και η σύζυγός του, Μελάνια, βρέθηκαν σε μια αμήχανη στιγμή κατά την άφιξή τους, καθώς ακριβώς τη στιγμή που ετοιμάζονταν να ανέβουν, η κυλιόμενη σκάλα σταμάτησε ξαφνικά, αναγκάζοντας το ζεύγος Τραμπ να συνεχίσει ανεβαίνοντας τα σκαλοπάτια με τα πόδια.

Ο Αμερικανός ηγέτης χαμογέλασε και έδειξε τον μπλοκαρισμένο μηχανισμό, καθώς οι δημοσιογράφοι τον ρωτούσαν. Δεν απάντησε σε καμία από τις ερωτήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων σχετικά με τη συνομιλία του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στη συνέχεια ο Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση κατηγορώντας τον ΟΗΕ για αδράνεια στην επίλυση των παγκόσμιων συγκρούσεων. Καθώς ο Αμερικανός ηγέτης ξεκινούσε την ομιλία του, ο τηλεπροβολέας του ήταν απενεργοποιημένος:

«Το μόνο που πήρα από τον ΟΗΕ ήταν ένα χαλασμένο τηλεοπτικό υποβολέα και μια κυλιόμενη σκάλα», σχολίασε με δόση χιούμορ ο Τραμπ και συνέχισε με έμφαση στην καλή φυσική κατάσταση της Μελάνια: «Ευτυχώς η πρώτη κυρία των ΗΠΑ είναι σε εξαιρετική φυσική κατάσταση. Δεν είχε πρόβλημα να ανέβει τις σκάλες. Άλλωστε έχει αντέξει πολλά περισσότερα όλο αυτό το διάστημα που είμαι εκ νέου στη διακυβέρνηση των ΗΠΑ».

cnn.gr