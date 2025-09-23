Κέρδη κατέγραψε την Τρίτη το ΧΑΚ

Κέρδη κατέγραψε την Τρίτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 288,85 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο σε ποσοστό 0,77%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €926,490.25.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 175,50 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη σε ποσοστό 0,79%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη σημείωσαν ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς σε ποσοστό 0,82% και της Κύριας Αγοράς 0,62%, ενώ ζημιές κατέγραψαν ο δείκτης των Επενδυτικών Εταιρειών σε ποσοστό 0,87% και των Ξενοδοχείων 0,12%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €530,109.9200 (τιμή κλεισίματος €7.7000– άνοδος 2,67%), της Atlantic Insurance Company με €236,579.3400 (τιμή κλεισίματος €2.4200– άνοδος 2,54%), της Demetra Holdings με €98,062.0500 (τιμή κλεισίματος €1.6850– πτώση 0,88%), της The Cyprus Cement με €27,113.5400 (τιμή κλεισίματος €1.4400– άνοδος 2,86%) και της Πανδώρα Επενδύσεις με €10,423.2500 (τιμή κλεισίματος €0.1780– άνοδος 0,56%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 7 κινήθηκαν ανοδικά, 5 καθοδικά και 4 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 169.

Στο μεταξύ, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, σύμφωνα με το Άρθρο 58(1) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου του ΧΑΚ, 26.101 επιπρόσθετων μετοχών της εισηγμένης εταιρείας «EFA Holdings Plc» στη ΝΕΑ Αγορά του ΧΑΚ, ονομαστικής αξίας €3,00, οι οποίες εκδόθηκαν και παραχωρήθηκαν στους μετόχους της εταιρείας ASSEBLIA LIMITED, στα πλαίσια εξαγοράς της από την EFA Holdings Plc.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι μετοχές εισάγονται ταυτόχρονα και στο Κεντρικό Αποθετήριο και Μητρώο του ΧΑΚ σύμφωνα με τα Άρθρα 10(1) και (3) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμου.

Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω μετοχές θα ενσωματωθούν στο ήδη εισηγμένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο θα ανέλθει σε 156.601 μετοχές.

Η διαπραγμάτευση των μετοχών θα αρχίσει την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου.

Τέλος, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι η εταιρεία EFA Holdings Plc έχει υποβάλει Συνοπτικό Πληροφοριακό Έγγραφο σχετικά με την πιο πάνω έκδοση επιπρόσθετων μετοχών, το οποίο είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του ΧΑΚ.

Πηγή: ΚΥΠΕ