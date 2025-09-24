Σε αποκατάσταση και πλήρη λειτουργία η σύγχρονη μονάδα αφαλάτωσης στα Κούκλια

Η πιο σύγχρονη και αποτελεσματική μονάδα στην Κύπρο η μονάδα Αφαλάτωσης Κουκλιών αποκαταστάθηκε και επανήλθε σε πλήρη λειτουργία,σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας Ανδρέα Γρηγορίου, προσθέτοντας πως με την πλήρη αποκατάσταση και λειτουργία της Μονάδας «εξασφαλίζεται η ομαλότερη υδροδότηση της επαρχίας Πάφου, ενισχύοντας την επάρκεια νερού».

Ο κ. Γρηγορίου που επισκέφτηκε σήμερα την μονάδα αφαλάτωσης στα Κούκλια συνοδευόμενος από τον πρόεδρο του ΕΟΑ Πάφου Χαράλαμπο Πιττοκοπίτη, τον Επαρχιακό μηχανικό του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων Πάφου και από τον Σταύρο Καραμοντάνη Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Καραμοντάνη που ανέλαβε το έργο ανέφερε πως «είμαστε στην ευχάριστη θέση να παραλάβουμε σήμερα την επαναλειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης στα Κούκλια με παροχή 15.000 κυβικών μέτρων νερού την ημέρα», προσθέτοντας πως «είναι μια πολύ θετική εξέλιξη, που ενισχύει το υδατικό ισοζύγιο στην Επαρχία Πάφου με στόχο να μην γίνονται περικοπές όπως ήταν και ο αρχικός σχεδιασμός μας αρχές του χρόνου».

Υπενθύμισε ακολούθως, πως όταν καταστράφηκε αυτή η μονάδα είχαν πει ότι η προσπάθεια και ο στόχος τους ήταν να μην γίνονται περικοπές στην Επαρχία Πάφου. Αυτό σημείωσε, «το έχουμε καταφέρει και επιπρόσθετα τώρα εργαζόμαστε με στόχο να μην υπάρξουν περικοπές ούτε και το 2026 μαζί με άλλες ενέργειες που προγραμματίζονται από το Υπουργείο Γεωργίας και το ΤΑΥ».

Με αυτή την ευκαιρία, ο ΓΔ του Υπουργείου Γεωργίας συνεχάρη την εταιρεία Καραμοντάνη η οποία ανταποκρίθηκε με επάρκεια και αξιοπιστία μέσα σε 10 μήνες να αποκαταστήσουν πλήρως αυτή την μονάδα για να είναι σε θέση σήμερα να δώσουνε αυτό το θετικό μήνυμα, συμπλήρωσε. Όπως είναι γνωστό είπε, διάγουμε για 3η χρονιά μια άνομβρη περίοδο ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά, ωστόσο εμείς πρόσθεσε, « εργαζόμαστε και για το 2026 για το χειρότερο σενάριο».

Βεβαίως πρόσθεσε, « προσδοκούμε ότι με βάση τα στατιστικά θα είναι καλύτερη χρονιά το 2026, όμως τουλάχιστον για σκοπούς ύδρευσης εργαζόμαστε για όλη την Κύπρο να μην γίνουν περικοπές ή να περιορίσουμε την έκταση του προβλήματος». Ερωτηθείς πόσες μονάδες λειτουργούν στην Επαρχία Πάφου και τι ποσότητες δίνουν ημερησίως, ο κ. Γρηγορίου απάντησε πως σήμερα η ημερήσια παραγωγή ανήλθε σε 15.000 κ.μ. ημερησίως, που αποτελεί και τη συμβατική δυναμικότητα της μονάδας αφαλάτωσης στα Κούκλια.

Ακολούθως συνέχισε, 2000 κυβικά μέτρα νερού λαμβάνουν ημερησίως από την μονάδα που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κισσόνεργα και αναμένουν, όπως είπε, να έχουν, μέχρι τέλος του Οκτώβρη 10.000 κυβικά μέτρα νερού. Σύνολο θα έχουμε πριν το τέλος του 2025, 27.000 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως το οποίο θα χρησιμοποιείται για σκοπούς ύδρευσης, κατέληξε.

Από την πλευρά του ο Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης πρόεδρος ΕΟΑ Πάφου ανέφερε πως η πλήρης επαναλειτουργία της Μονάδας Αφαλάτωσης στα Κούκλια η οποία ως γνωστό καταστράφηκε από πυρκαγιά τον περασμένο Δεκέμβριο, αποτελεί μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη η οποία δίδει την ευχέρεια στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Πάφου να διαχειριστεί με επάρκεια και αξιοπιστία την υδατοπρομήθεια της πόλης και της επαρχίας Πάφου.

Με την ευκαιρία αυτή εξέφρασε ακολούθως τα θερμά του συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες προς τον Όμιλο Καραμοντάνη και προς τον Σταύρο Καραμοντάνη Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Καραμοντάνη για την αξιοπιστία και την επάρκεια που έχουν επιδείξει όλους αυτούς τους μήνες ώστε να φτάσουμε στην σημερινή ημέρα. Συνεχάρη επίσης το Υπουργείο Γεωργίας , τον Ανδρέα Γρηγορίου Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας αλλά και ειδικότερα τον Επαρχιακό Μηχανικό του ΤΑΥ Πάφου Χάρη Κασιουλή και το επιτελείο του για τις άοκνες προσπάθειες τους ώστε να φτάσουμε σ’ αυτό το αίσιο αποτέλεσμα το οποίο πριν από λίγους μήνες φάνταζε ως ουτοπία.

Προχωρούμε, υπογράμμισε ο κ. Πιττοκοπίτης, και την τελευταία εξαγγελία του ΠτΔ στην πρόσφατη πανεπαρχιακή σύσκεψη στην Πάφο ότι έχει δώσει οδηγίες και ήδη βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο οι διαβουλεύσεις με τον όμιλο Καραμοντάνη ούτως ώστε η δυναμικότητα της μονάδας εδώ στα Κούκλια μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι να αυξηθεί στις 25.000 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως, ούτως ώστε, η διακήρυξη τους ότι έχουμε επιλύσει το υδατικό στην επαρχία Πάφου να γίνει πραγματικότητα, κατέληξε.

Εξάλλου σε δηλώσεις του ο Σταύρος Καραμοντάνης Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Καραμοντάνη εξέφρασε την ικανοποίηση του που παραδώσαν σήμερα το εργοστάσιο σε πλήρη επαναλειτουργία, προσθέτοντας πως τους τελευταίους 10 μήνες έγινε ένας άθλος. Ακολούθως αναφέρθηκε στο προσωπικό της εταιρείας Καραμοντάνη στην Διευθύντρια Ιωάννα Αγαθαγγέλου, η οποία δούλεψε, όπως είπε, ασταμάτητα μαζί με τις ομάδες της και στην Καραμοντάνη Engineer η οποία έχει δώσει εαυτόν έτσι ώστε να γίνει η επαναλειτουργία και η αποκατάσταση σε χρόνο ρεκόρ των 10 μηνών ενώ κανονικά έπρεπε να αποκατασταθεί τουλάχιστον σε ενάμιση χρόνο.

Επίσης ευχαρίστησε τον πρόεδρο του ΕΟΑ Χαράλαμπο Πιττοκοπίτη για την στήριξη και την βοήθεια που τους έχει δώσει αλλά ιδιαίτερη μνεία έκανε και στο Υπουργείο Γεωργίας στην Υπουργό που πάντοτε και προσωπικά είχε ενδιαφέρον και βοήθησε στην εξέλιξη αυτή. Επιπρόσθετα ευχαρίστησε τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας που έχει διευθύνει όλο αυτό το εγχείρημα και ιδιαίτερα στους μηχανικούς οι οποίοι έχουν δουλέψει ασταμάτητα και έχουν συμβάλει πολύ σημαντικά.

Ο κ. Καραμοντάνης είπε πως αυτό το έργο αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση καλής συνεργασίας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Είναι δύο συμβαλλόμενα μέρη τα οποία έχουν δουλέψει άψογα για να γίνει αυτό.

Ερωτηθείς σχετικά σημείωσε πως η αποκατάσταση της ζημιάς στοίχισε αρκετά εκατομ. προσθέτοντας ωστόσο πως αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία είναι ότι λειτουργούμε και ότι η αξιοπιστία του ομίλου μας είναι δεδομένη κατέληξε. Σημειώνεται πως με την πλήρη αποκατάσταση και λειτουργία της Μονάδας «εξασφαλίζεται η ομαλότερη υδροδότηση της επαρχίας Πάφου, ενισχύοντας την επάρκεια νερού».