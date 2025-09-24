Τέσσερα χρόνια φυλάκιση για επιθέσεις σε αστυνομικούς και δημόσιους λειτουργούς

Πρόταση νόμου που αυξάνει την ποινή φυλάκισης στα τέσσερα χρόνια για όσους επιτίθενται σε αστυνομικούς και, γενικότερα, σε δημόσιους λειτουργούς κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, κατέθεσε ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Γεωργίου.

Σύμφωνα με τον βουλευτή, η αύξηση της ποινής κρίνεται αναγκαία λόγω της συχνότερης εμφάνισης περιστατικών βίας κατά δημόσιων λειτουργών. Οι επιθέσεις αυτές, σημείωσε, πέραν του ότι θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα των λειτουργών που καλούνται να εφαρμόζουν τους νόμους, υπονομεύουν την εύρυθμη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, καθώς και την τήρηση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας. H πρόταση νόμου θα συζητηθεί στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής.

ΜΧΣ