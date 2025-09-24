Στις 7 Νοεμβρίου απαντά στις κατηγορίες ο 55χρονος για την απόπειρα φόνου στην Αμαργέτη

Ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου που συνεδριάζει στην Πάφο παρουσιάστηκε σήμερα 24 Σεπτεμβρίου ο 55χρονος ύποπτος για την απόπειρα φόνου σε βάρος 41χρονου στην Αμαργέτη της Πάφου που διαπράχθηκε στις 5 Ιουλίου .Το Δικαστήριο όρισε την υπόθεση στις 7 Νοεμβρίου προκειμένου ο ύποπτος να απαντήσει στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Όπως αναφέρθηκε στο Δικαστήριο, σήμερα Τετάρτη, ο 55χρονος στις 5 Ιουλίου στην τοποθεσία « Φούρνοι», έδαφος του χωριού Αμαργέτη της επαρχίας Πάφου, αποπειράθηκε παράνομα με τη χρήση πυροβόλου όπλου κατηγορίας Γ8 να επιφέρει τον θάνατο σε 41χρονο από την Λεμεσό. Επίσης ο 55χρονος μετέφερε πυροβόλο όπλο κατηγορίας Γ 8 εντός της Δημοκρατίας, κατά την διάρκεια κλειστής περιόδου για το κυνήγι κι χωρίς την άδεια του Αρχηγού Αστυνομίας.

Στην σημερινή δικάσιμο δόθηκε από την πλευρά της Δημοκρατίας νέο μαρτυρικό υλικό στην υπεράσπιση του 55χρονου, δικηγόρο Χρίστου Χ’’Λοϊζου η οποία ζήτησε χρόνο να απαντήσει. Η Κατηγορούσα αρχή που εκπροσωπήθηκε από τον Ανώτερο Δικηγόρο της Δημοκρατίας Ανδρέα Χατζηκύρου δεν έφερε ένσταση και ζήτησε όπως ο κατηγορούμενος παραμείνει υπό κράτηση.

Στο αίτημα της Κατηγορούσας Αρχής δεν έφερε ένσταση ο συνήγορος υπεράσπισης του 55χρονου ανέφερε όμως ότι λόγω προβλημάτων υγείας του πελάτη του επιφυλάσσεται να υποβάλλει σχετικό αίτημα στο μέλλον και έθεσε θέμα ιατρικής φροντίδας του πελάτη του.

Η επόμενη δικάσιμος ορίστηκε από το Κακουργιοδικείο Πάφου στις 7 Νοεμβρίου του 2025 για να απαντήσει ο κατηγορούμενος στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Σημειώνεται πως σύμφωνα με την Αστυνομία ο 55χρονος, κάτοικος Αμαργέτης, διατηρεί ακίνητο κοντά στην περιουσία του θύματος με τον οποίο φέρεται να είχαν διαφορές ως προς τα σύνορα των τεμαχίων.

Το περιστατικό συνέβη στις 21:45 του Σαββάτου, στις 5 Ιουλίου, όταν λήφθηκε πληροφορία, ότι στον κύριο δρόμο του χωριού Αμαργέτη, στην επαρχία Πάφου, εντοπίστηκε τραυματισμένο πρόσωπο. Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν άμεσα στη σκηνή, όπου εντόπισαν τον 41χρονο, ο οποίος έφερε τραύμα στην κοιλιακή χώρα, που φαινόταν να προκλήθηκε από πυροβολισμό με κυνηγετικό όπλο.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου νοσηλεύτηκε στην ΜΕΘ του ΓΝ Λευκωσίας.