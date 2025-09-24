Παράταση για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις στο Σχέδιο Αναπλήρωσης του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης

Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνέχεια σχετικών Ανακοινώσεων του ημερ. 19/6/2025 και 4/9/2025 για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Έλεγχος Αποτελεσμάτων Απομείωσης Σχεδίου Αναπλήρωσης» από τις 19/6/2025 μέχρι τις 30/9/2025, και λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικός αριθμός επηρεαζόμενων φυσικών προσώπων που είχαν υποβάλει αίτηση κατά την περίοδο 20/12/2023 έως 25/5/2024, δεν έχει προβεί στην επιβεβαίωση/έλεγχο των στοιχείων της αίτησης του, ενημερώνει τα επηρεαζόμενα φυσικά πρόσωπα για την παράταση λειτουργίας της, για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων μέχρι τις 31/10/2025. (Η ηλεκτρονική υπηρεσία είναι διαθέσιμη από τον ακόλουθο σύνδεσμο https://national-solidarity-fund-results.service.gov.cy/ )



Επισημαίνεται ότι δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών Αιτήσεων έχουν επηρεαζόμενα Φυσικά Πρόσωπα που είχαν προβεί στην υποβολή αίτησης μέσω της υπηρεσίας «Συμμετοχή στο Σχέδιο Αναπλήρωσης του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης» κατά την περίοδο 20/12/2023 έως 25/5/2024, και που μέχρι στιγμής δεν έχουν προβεί στην επιβεβαίωση/έλεγχο των στοιχείων της αίτησης τους.



Ως εκ τούτου, καλούνται τα επηρεαζόμενα φυσικά πρόσωπα, που μέχρι στιγμής δεν έχουν προβεί στην επιβεβαίωση/έλεγχο των στοιχείων της αίτησης τους, όπως υποβάλουν τις ηλεκτρονικές αιτήσεις τους, το αργότερο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2025, καθότι πέραν της εν λόγω ημερομηνίας δεν θα παρέχεται δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων.



Σε ότι αφορά τις περιπτώσεις επηρεαζόμενων προσώπων που δεν υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση κατά την περίοδο 20/12/2023 έως 25/5/2024, το Υπουργείο Οικονομικών σε συνέχεια της Ανακοίνωσης του ημερ. 7/3/2025, επαναλαμβάνει την πρόσθεση του για επαναλειτουργία της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Συμμετοχή στο Σχέδιο Αναπλήρωσης του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης» για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων. Λαμβανομένου υπόψη της παράτασης της υφιστάμενης διαδικασίας, περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επαναλειτουργία της ηλεκτρονικής υπηρεσίας θα ανακοινωθούν εντός του 2025, σε μεταγενέστερο στάδιο και μετά την ολοκλήρωση όλων των διαδικαστικών θεμάτων της τρέχουσας διαδικασίας.