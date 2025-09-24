Όχι από τους νοσηλευτές σε ρυθμίσεις της στελέχωσης με υπουργικό διάταγμα

Οι νοσηλευτές απορρίπτουν την πρόταση του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (ΠΑΣΙΝ) και της ΟΕΒ για καθορισμό της αναλογίας νοσηλευτών-κλινών μέσω Υπουργικού διατάγματος.

Με ανακοίνωσή του, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ) εκφράζει έντονη διαφωνία με όσα διέρρευσαν μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο γραφείο του υπουργού Υγείας Μιχάλη Δαμιανού και παρουσιάζει τις δικές του θέσεις για την αντιμετώπιση της έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού στην Κύπρο.

«Η στελέχωση πρέπει να διασφαλίζεται μέσα από σταθερό και ξεκάθαρο νομοθετικό πλαίσιο, όχι μέσω αποφάσεων που αλλάζουν ανάλογα με τον εκάστοτε Υπουργό ή τις πιέσεις εργοδοτικών φορέων», αναφέρει ο Σύνδεσμος, υπογραμμίζοντας ότι η προτεινόμενη ρύθμιση «υποβαθμίζει τον ρόλο του νοσηλευτή και της μαίας και εξυπηρετεί οικονομικά συμφέροντα εις βάρος της ασφάλειας των ασθενών».

Ο ΠΑΣΥΝΜ σημειώνει ότι η Κύπρος διαθέτει άρτια καταρτισμένους νοσηλευτές και μαίες, με αναλογίες που στις περισσότερες περιπτώσεις συμβαδίζουν με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αντίθετα, όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι, συχνά καλούνται να εκτελούν μη νοσηλευτικά καθήκοντα, πρακτική που έχει στόχο μόνο τη μείωση του κόστους.

Ο Σύνδεσμος των Νοσηλευτών υποστηρίζει ότι κατά τη συνάντηση με τον υπουργό Υγείας συζητήθηκαν:

Η συνέχιση της εκστρατείας για την προώθηση του νοσηλευτικού και μαιευτικού επαγγέλματος, ώστε την επόμενη τετραετία να καλυφθούν οι μελλοντικές ανάγκες.

Η ολοκλήρωση της νομοθετικής ρύθμισης που θα επιτρέπει η κατοχή πτυχίου να αποτελεί κριτήριο για άδεια παραμονής με σκοπό την εργασία.

Η μελέτη δημιουργίας νέων ρόλων και πιθανής εισαγωγής τους, όπως του τεχνικού αιμοκάθαρσης και του τεχνικού εργαλειοδότη, ώστε να απελευθερωθεί νοσηλευτικό προσωπικό από μη νοσηλευτικά καθήκοντα.

Η ταχεία εκπαίδευση φροντιστών υγείας με σαφές καθηκοντολόγιο, ώστε να υποστηρίζουν τους νοσηλευτές χωρίς να υποκαθιστούν τις αρμοδιότητές τους.

Η διερεύνηση τρόπων επανένταξης στο επάγγελμα νοσηλευτών που σήμερα δεν το ασκούν. Παράλληλα, συμφωνήθηκε η πραγματοποίηση συνεχών συναντήσεων για τη στελέχωση των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων».

Οι όροι για ξένο προσωπικό

Ο ΠΑΣΥΝΜ τονίζει ότι η πρόσληψη νοσηλευτών από τρίτες χώρες είναι αποδεκτή μόνο εφόσον πληρούνται δύο προϋποθέσεις: