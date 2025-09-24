Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ουκρανικά drones έπληξαν διυλιστήριο της Gazprom (βίντεο)

Φωτογραφία: Χ

Tεράστιες στήλες μαύρου καπνού φαίνονται να υψώνονται πάνω από το διυλιστήριο.

Πυρκαγιά ξέσπασε σε διυλιστήριο της Gazprom στη ρωσική πόλη Σαλαβάτ, στη Δημοκρατία του Μπασκορτοστάν, περίπου 1.200 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μόσχας, έπειτα από επίθεση με ουκρανικά drones, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επαληθεύτηκαν από το BBC δείχνουν τεράστιες στήλες μαύρου καπνού να υψώνονται πάνω από το διυλιστήριο. Η τοποθεσία επιβεβαιώθηκε μέσω αντιπαραβολής με δορυφορικούς χάρτες της Google και της Yandex.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης του Μπασκορτοστάν, Ραντίι Χαμπίροφ, ανέφερε ότι το διυλιστήριο Gazprom Neftekhim αποτέλεσε στόχο μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Ουκρανίας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο συγκρότημα πλήττεται. Στις 18 Σεπτεμβρίου είχαν σημειωθεί δύο ακόμα επιθέσεις με drones που προκάλεσαν έκρηξη, χωρίς όμως να αναφερθούν θύματα.

Με πληροφορίες από BBC / lifo.gr

