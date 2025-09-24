Ουκρανικά drones έπληξαν διυλιστήριο της Gazprom (βίντεο)

Πυρκαγιά ξέσπασε σε διυλιστήριο της Gazprom στη ρωσική πόλη Σαλαβάτ, στη Δημοκρατία του Μπασκορτοστάν, περίπου 1.200 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μόσχας, έπειτα από επίθεση με ουκρανικά drones, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επαληθεύτηκαν από το BBC δείχνουν τεράστιες στήλες μαύρου καπνού να υψώνονται πάνω από το διυλιστήριο. Η τοποθεσία επιβεβαιώθηκε μέσω αντιπαραβολής με δορυφορικούς χάρτες της Google και της Yandex.

Sep 24, 2025 — Bashkortostan governor Radiy Khabirov reports Ukrainian drones struck the Gazprom Neftekhim Salavat petrochemical complex in Salavat 53.408013, 55.890402. Firefighting is underway; damage is being assessed. pic.twitter.com/T2NB8L8lTC — Radio & Nukes 🇺🇦 (@HamWa07) September 24, 2025

Ο περιφερειακός κυβερνήτης του Μπασκορτοστάν, Ραντίι Χαμπίροφ, ανέφερε ότι το διυλιστήριο Gazprom Neftekhim αποτέλεσε στόχο μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Ουκρανίας.

Russian Telegram channels report one more attack on Gazprom Neftekhim Salavat oil refinery plant in Russian Bashkortostan, about 1,500 km from Ukraine.



It is one of the key center for oil refining, chemical and fertilizer production in Russia. https://t.co/5TdIwFzdr9 pic.twitter.com/iodM2Fnt0r — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 24, 2025

Δεν είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο συγκρότημα πλήττεται. Στις 18 Σεπτεμβρίου είχαν σημειωθεί δύο ακόμα επιθέσεις με drones που προκάλεσαν έκρηξη, χωρίς όμως να αναφερθούν θύματα.

Με πληροφορίες από BBC / lifo.gr