Ο Δήμος Πάφου έκλεισε την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού με μουσική και χορό

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Ολοκληρώθηκαν χτες , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025, οι εκδηλώσεις του Δήμου Πάφου για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού – Be Active, με μια ξεχωριστή διοργάνωση στην Πλατεία 28ης Οκτωβρίου.

Το απόγευμα στις 6:30 μ.μ. χτες  παρουσιάστηκε η εκδήλωση «Στη Σκάλα που ξεβαίνεις», ένα εντυπωσιακό Χορευτικό Κυπριακό Συναπάντημα, που απέδειξε ότι ο χορός είναι άσκηση, παράδοση και χαρά. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Επαρχιακή Επιτροπή Σχολικών Αγώνων.

Ο Δήμαρχος Πάφου, σε χαιρετισμό του, τόνισε ότι ο χορός είναι μια εξευγενισμένη μορφή του αθλητισμού, καθώς συνδυάζει κουλτούρα, πολιτισμό και άθληση.

Παράλληλα προέτρεψε τους νέους να ασχοληθούν ενεργά με τον αθλητισμό, ως μέσο πρόληψης ενάντια στις εξαρτήσεις.

Υπογράμμισε ότι η μάστιγα των ναρκωτικών δεν θα πρέπει να επιτραπεί να εισέλθει στα σχολεία, ενώ διαβεβαίωσε πως από την πλευρά του ο Δήμος θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα στους νέους και τον αθλητισμό, με τη δημιουργία νέων πάρκων και χώρων άθλησης. 

Η χτεσινή εκδήλωση έκλεισε πανηγυρικά την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού 2025 με τον Δήμο Πάφου να ανανεώνει το ραντεβού τους για το 2026.

