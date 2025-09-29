Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Εκτέλεση εργασιών συντήρησης πρασίνου σε κεντρικές οδικές αρτηρίες στον Στρόβολο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Κατά τη διάρκεια των εργασιών καλείται το κοινό να ακολουθεί την επιτόπου οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.

Ο Δήμος Στροβόλου ανακοινώνει τη διεξαγωγή εργασιών συντήρησης πρασίνου στις νησίδες και πεζοδρόμια των κύριων οδικών αρτηριών  μεταξύ των ωρών 08:00 - 14:30 ως ακολούθως:

·        Κεντρικές νησίδες Λεωφ. Καλαμών από τη συμβολή με την Λεωφ. Λεμεσού (αυτοκινητόδρομος) μέχρι και τη συμβολή με τον παλιό δρόμο Λεωφ. Λεμεσού (στον κυκλικό κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου), νησίδες πρασίνου επί πεζοδρομίου και δέντρα επί πεζοδρομίων 29-30/9/2025

·        Κεντρικές νησίδες από κυκλικό κόμβο παρά το Mall of Cyprus μέχρι και τον κυκλικό κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, νησίδες πρασίνου επί πεζοδρομίου και δέντρα επί πεζοδρομίου 2 - 4/10/2025

·        Κεντρική νησίδα οδού Νίκανδρου Παπαμηνά, νησίδες πρασίνου επί πεζοδρομίου και δέντρα επί πεζοδρομίου, έως την είσοδο του πάρκου Αθαλάσσας 6 - 7/10/2025

·        Κεντρική νησίδα Λεωφ. Λεμεσού (παλιός δρόμος Λεωφ. Λεμεσού) από τον κυκλικό κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας προς Λατσιά μέχρι τα δημοτικά όρια Στροβόλου (ύψος καταστήματος Pop Life), νησίδες πρασίνου επί πεζοδρομίου και δέντρα επί πεζοδρομίου 8-9/10/2025

·        Κεντρική νησίδα οδού Άντη Χ” Κωστή και νησίδες επί πεζοδρομίου 10-11/10/25

·        Κεντρική νησίδα οδού Λευκοθέου 11/10/2025

·        Κεντρική νησίδα από τη συμβολή με την οδό Αγίου Αλεξίου μέχρι και τον κυκλικό κόμβο Λεωφ. Αρχαγγέλου παρά την οδό Άντι Χ’’ Κωστή, νησίδες πρασίνου και δέντρα επί πεζοδρομίου  13-15/10/2025

·        Κεντρική νησίδα οδού Καντάρας στο ύψος με την συμβολή της με την λεωφ. Στροβόλου 18/10/2025

Κατά τη διάρκεια των εργασιών καλείται το κοινό να ακολουθεί την επιτόπου οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.

Tags

ΚΥΠΡΟΣΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα