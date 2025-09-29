Εκτέλεση εργασιών συντήρησης πρασίνου σε κεντρικές οδικές αρτηρίες στον Στρόβολο

Ο Δήμος Στροβόλου ανακοινώνει τη διεξαγωγή εργασιών συντήρησης πρασίνου στις νησίδες και πεζοδρόμια των κύριων οδικών αρτηριών μεταξύ των ωρών 08:00 - 14:30 ως ακολούθως:

· Κεντρικές νησίδες Λεωφ. Καλαμών από τη συμβολή με την Λεωφ. Λεμεσού (αυτοκινητόδρομος) μέχρι και τη συμβολή με τον παλιό δρόμο Λεωφ. Λεμεσού (στον κυκλικό κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου), νησίδες πρασίνου επί πεζοδρομίου και δέντρα επί πεζοδρομίων 29-30/9/2025

· Κεντρικές νησίδες από κυκλικό κόμβο παρά το Mall of Cyprus μέχρι και τον κυκλικό κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, νησίδες πρασίνου επί πεζοδρομίου και δέντρα επί πεζοδρομίου 2 - 4/10/2025

· Κεντρική νησίδα οδού Νίκανδρου Παπαμηνά, νησίδες πρασίνου επί πεζοδρομίου και δέντρα επί πεζοδρομίου, έως την είσοδο του πάρκου Αθαλάσσας 6 - 7/10/2025

· Κεντρική νησίδα Λεωφ. Λεμεσού (παλιός δρόμος Λεωφ. Λεμεσού) από τον κυκλικό κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας προς Λατσιά μέχρι τα δημοτικά όρια Στροβόλου (ύψος καταστήματος Pop Life), νησίδες πρασίνου επί πεζοδρομίου και δέντρα επί πεζοδρομίου 8-9/10/2025

· Κεντρική νησίδα οδού Άντη Χ” Κωστή και νησίδες επί πεζοδρομίου 10-11/10/25

· Κεντρική νησίδα οδού Λευκοθέου 11/10/2025

· Κεντρική νησίδα από τη συμβολή με την οδό Αγίου Αλεξίου μέχρι και τον κυκλικό κόμβο Λεωφ. Αρχαγγέλου παρά την οδό Άντι Χ’’ Κωστή, νησίδες πρασίνου και δέντρα επί πεζοδρομίου 13-15/10/2025

· Κεντρική νησίδα οδού Καντάρας στο ύψος με την συμβολή της με την λεωφ. Στροβόλου 18/10/2025

Κατά τη διάρκεια των εργασιών καλείται το κοινό να ακολουθεί την επιτόπου οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.