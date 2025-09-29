Ολοκληρώθηκε το 24ο Τουρνουά «Ευάγγελος Φλωράκης»

Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία το 24ο Τουρνουά «Ευάγγελος Φλωράκης», με την ομάδα του Kuutio Homes Παφιακού να αναδεικνύεται νικήτρια, επικρατώντας με 3-0 σετ της Ανόρθωσης Αμμοχώστου στον μεγάλο τελικό.

Στον μικρό τελικό, η ΑΕΚ Καραβά κατέκτησε την τρίτη θέση, κερδίζοντας την Ομόνοια Λευκωσίας με 3-1 σετ.

Στη διοργάνωση συμμετείχαν, όπως κάθε χρόνο, και η ομάδα Κ18 του Παφιακού καθώς και η Εθνική Ενόπλων. Η διοργάνωση άνοιξε με τρισάγιο στο μνημείο πεσόντων στα Κούκλια, ενώ ολοκληρώθηκε με την τελετή απονομής στη Λέσχη Αξιωματικών Πάφου.

Το τουρνουά πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την οικογένεια του αείμνηστου Αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη, με τη στήριξη της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πετόσφαιρας και του Κ.Σ. Κουκλιών, τελώντας υπό την αιγίδα του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς και του Δημάρχου Πάφου. Χορηγοί ήταν ο ΟΠΑΠ και η φίλαθλος εταιρεία Zonari.

Στο μνημείο των αδικοχαμένων αξιωματικών – Αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη, Αντιπτεράρχου Στυλιανού Δεμένεγα, Πλωτάρχη Νικόλα Γεωργίου, Επισμηναγού Πάρη Αθανασιάδη και Σμηναγού Μιχάλη Σιακαλλή – κατατέθηκαν στεφάνια από: τη Στεφανία Φλωράκη, εκ μέρους της οικογένειας, τον Διοικητή 8ου Συντάγματος Πεζικού, Μιχάλη Ιγνατίου, εκ μέρους του Αρχηγού ΓΕΕΦ, τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Παφιακού, Άνθιμο Οικονομίδη, εκπροσώπους του Κ.Σ. Κουκλιών και του Συνδέσμου Διαιτητών Πετόσφαιρας. Στην τελετή βράβευσης τα τρόπαια στους νικητές απένειμε η Στεφανία Φλωράκη, ενώ τιμητικές απονομές έγιναν από τον Διοικητή του 8ου Συντάγματος Πεζικού προς την οικογένεια Φλωράκη και τον Βοηθό Γενικό Γραμματέα της ΚΟΠΕ, Ανδρέα Παππού.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζουν οι διοργανωτές προς τον ΚΟΑ για την παραχώρηση του γηπέδου Αφροδίτη για τις ανάγκες του τουρνουά.