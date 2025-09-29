Τριπλός θρίαμβος για την Alfa Romeo στα βραβεία «Best Cars»

Η Alfa Romeo κατέγραψε μια ακόμη σημαντική διάκριση, αποσπώντας τρεις νίκες στον ετήσιο θεσμό Best Cars που διοργανώνει το περιοδικό auto motor und sport. Σε μια αυτοκινητοβιομηχανία που εξελίσσεται ταχύτατα, η Alfa Romeo αποδεικνύει πως η παράδοση μπορεί να συνδυαστεί με τον εκσυγχρονισμό, κρατώντας ζωντανό τον μύθο της και, όπως όλα δείχνουν, συνεχίζοντας να γράφει νέες σελίδες επιτυχιών στο μέλλον.

Συγκεκριμένα, οι αναγνώστες του περιοδικού ανέδειξαν την Alfa Romeo Giulia στην πρώτη θέση της κατηγορίας «Midsize Import», και μάλιστα για όγδοη φορά. Η κομψή σεντάν με τον σπορ χαρακτήρα συνεχίζει να αποδεικνύει πως το ιταλικό design και η δυναμική οδήγηση δεν χάνουν ποτέ την αξία τους.

Η Alfa Romeo Tonale, το πρώτο εξηλεκτρισμένο μοντέλο της μάρκας, κατέκτησε την κορυφή στην κατηγορία «Compact SUV/Off-road Vehicle Import». Το μικρομεσαίο SUV της Alfa Romeo συνδυάζει μοντέρνο στυλ με τεχνολογίες εξηλεκτρισμού, κερδίζοντας έδαφος σε μια κατηγορία με έντονο ανταγωνισμό.

Τέλος, η Alfa Romeo Stelvio, το μεγαλύτερο SUV της γκάμας, κέρδισε την κατηγορία «Large SUV/Off-road Vehicle Import», αποδεικνύοντας πως παραμένει σημείο αναφοράς για τον οδηγικό χαρακτήρα και το ιταλικό ταπεραμέντο που ενσωματώνει.

Η βράβευση είχε ιδιαίτερο κύρος, καθώς στον θεσμό Best Cars 2025 συμμετείχαν πάνω από 94.000 αναγνώστες, οι οποίοι κλήθηκαν να επιλέξουν ανάμεσα σε 462 υποψήφια μοντέλα σε 13 διαφορετικές κατηγορίες, με ξεχωριστή αναγνώριση για τις εισαγόμενες μάρκες. Οι διακρίσεις της Alfa Romeo αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία, δεδομένου του μεγέθους και της ποικιλίας του ανταγωνισμού.

Την απονομή των βραβείων παρέλαβε η Simonetta Cerruti, επικεφαλής της Alfa Romeo Enlarged Europe, η οποία τόνισε τη βαθιά σχέση της μάρκας με το κοινό. Παράλληλα, επεσήμανε πως τα τρέχοντα μοντέλα της φίρμας συνδυάζουν μοναδικό ιταλικό design, σπορ δυναμισμό και συναισθηματική οδηγική εμπειρία, στοιχεία που αποτελούν την ουσία του DNA της Alfa Romeo και θα συνεχίσουν να χαρακτηρίζουν κάθε νέα γενιά μοντέλων.

Η Alfa Romeo είναι από εκείνες τις μάρκες που διαθέτουν μια πιστή κοινότητα φίλων, τους γνωστούς “Alfisti”. Για αυτούς, η μάρκα δεν είναι απλώς μέσο μετακίνησης, αλλά σύμβολο πάθους και συναισθήματος. Η Giulia, το Tonale και το Stelvio εκφράζουν διαφορετικές πτυχές αυτής της φιλοσοφίας: από το καθαρόαιμο σεντάν μέχρι τα σύγχρονα SUV, όλα μοιράζονται το ίδιο DNA.

To νεότερο μέλος της γκάμας της Alfa Romeo, το Junior, βρίσκεται ήδη στα showrooms της CiC Automasters στην Κύπρο. Πρέπει να σημειώσουμε ότι ήδη το συγκεκριμένο μοντέλο έχει κάνει πανευρωπαικά μέγιστο αριθμό πωλήσεων.