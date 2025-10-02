Περιστατικά βανδαλισμού στο Πολιτιστικό Κέντρο Βρύση Χλώρακας

Περιστατικά βανδαλισμού που παρατηρήθηκαν στο Πολιτιστικό Κέντρο" Βρύση "Χλώρακας, προκαλούν έντονη ανησυχία σύμφωνα με ανακοίνωση του προέδρου του Πολιτιστικού-Περιβαλλοντικού Ομίλου Χλώρακας Ανδρέας Κυριακού.

Σύμφωνα με τον κ.Κυριακού η νεανική παραβατικότητα δεν έχει τέλος.

Όπως αναφέρεται , ομάδα ασυνείδητων νεαρών έδρασαν για ακόμη μια φορά και προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στους χώρους του Πολιτιστικού αυτού χώρου καίγοντας το πλαστικό χαλί, καταστρέφοντας κουρτίνες, ουρώντας μπροστά απο την είσοδο, και γεμίζοντας το κέντρο με σκουπίδια κ.α αφήνοντας πίσω εικόνα εγκατάλειψης...

Ο κ.Κυριακού εξέφρασε την αγανάκτησή του και ζήτησε άμεσα μέτρα προστασίας του χώρου, ώστε να διαφυλαχθεί η ασφάλεια και η πολιτιστική αξία του κέντρου.

Δυστυχώς προσθέτει, τα πράγματα με την νεανική παραβατικότητα έχουν εξοκείλει και οι ηθικές αρχές σχεδόν ανύπαρκτες .

Επισημαίνει ακόμη πως η Πολιτεία γενικά πρέπει να κάνει πολύ περισσότερα αν θέλουμε πραγματικά να επιβιώσει αυτός ο τόπος.

Διερωτάται ακόμη "Που πάμε αλήθεια αν αυτοί οι νέοι ειναι το μέλλον μας;".

Ο κ.Κυριακού σημειώνει ακόμη πως είναι ανάγκη δημιουργίας νέων δομών στήριξης και δημιουργικής απασχόλησης για τους νέους, προκειμένου να υπάρξει αλλαγή προς το θετικότερο και οι νέοι να μάθουν να εκτιμούν και να σέβονται τις ανθρώπινες αξίες - τη ζωή μας - το περιβάλλον που ζούμε, κατέληξε.