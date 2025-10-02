Η ιστορία του Παλαιστίνιου δημοσιογράφου κυπριακής καταγωγής που σκοτώθηκε στη Γάζα

Ο Παλαιστίνιος δημοσιογράφος-φωτορεπόρτερ κυπριακής καταγωγής, Yahia Barzaq, σκοτώθηκε στη Γάζα από τον Ισραηλινό στρατό την Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το Al Jazeera. Ο Barzaq συνεργαζόταν ως ανταποκριτής για το τουρκικό κανάλι TRT World, ενώ τον τελευταίο καιρό είχε επικοινωνήσει και με την τουρκοκυπριακή εφημερίδα Bugün Kıbrıs, για την δημοσίευση της δουλειάς του.

Μεγαλώνει η λίστα με τους νεκρούς δημοσιογράφους

Όπως αναμεταδίδουν τα διεθνή μέσα, ο Barzaq σκοτώθηκε μαζί με άλλους 5 σε καφετέρια όπου βρισκόταν εκείνη τη στιγμή, στην Ντέιρ αλ-Μπάλαχ, στην κεντρική Γάζα. Οι διασωστικές υπηρεσίες δήλωσαν πως τουλάχιστον 58 Παλαιστίνιοι, μεταξύ τους μία έγκυος γυναίκα και ένα παιδί, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια στρατιωτικών πληγμάτων στη Γάζα, την Τρίτη.

Ο Barzaq είναι ένας από τους 250 δημοσιογράφους και εργαζόμενους στα ΜΜΕ που σκοτώθηκαν στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου 2023, κάτι που καθιστά τον συγκεκριμένο πόλεμο ένα από τους πιο θανατηφόρους για τον Τύπο στην μοντέρνα ιστορία, σύμφωνα με Παλαιστινιακά και διεθνή παρατηρητήρια.

Η ιστορία του

Ο Yahia Barzaq ήταν φωτογράφος στην πόλη της Γάζας και έγινε διάσημος για τα πορτρέτα νεογέννητων παιδιών.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα, είδε στην τηλεόραση ένα άλμπουμ με τη δουλειά του μέσα στα ερείπια. Αργότερα ανακάλυψε πως πολλά από τα παιδιά που είχε φωτογραφίσει είχαν πεθάνει στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, κάτι που τον ώθησε να γίνει φωτορεπόρτερ και να καταγράφει τα δεινά των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Στα πλαίσια της συνεργασίας του με το τουρκικό κανάλι TRT, του είχε ανατεθεί η καταγραφή της επίδρασης του πολέμου στον παλαιστινιακό λαό.

Παλαιστίνιος με ρίζες από την Κύπρο

Η Bugün Kıbrıs αναφέρθηκε στην κυπριακή καταγωγή του παλαιστίνιου δημοσιογράφου. Αξίζει να σημειωθεί ότι την περίοδο της αγγλοκρατίας (1878-1950), πολλές τουρκοκυπριακές οικογένειες έστελναν τις νεαρές τους κόρες να παντρευτούν με άραβες στα παλαιστινιακά εδάφη (τότε υπό βρετανική κυριαρχία), έναντι αντίτιμου. Σύμφωνα με αποκαλύψεις του συγγραφέα Neriman Cahit το 2014, τουλάχιστον 4,000 Τουρκοκύπριες γυναίκες είχαν σταλεί στην Παλαιστίνη για να παντρευτούν Άραβες άντρες.

Η αγγλόφωνη εφημερίδα Cyprus Mail, επικαλούμενη στοιχεία που παρουσίασε ο μόνιμος αντιπρόσωπος του ΟΗΕ για την Τουρκία, Ahmet Yildiz, 104 Τουρκοκύπριοι ανέμεναν την μεταφορά τους στην Τουρκία το 2023. Παράλληλα, ο "υπουργός εξωτερικών" του κατοχικού καθεστώτος είχε δηλώσει πως 150 Τουρκοκύπριοι και οι συγγενείς τους είχαν διαφύγει από το Ισραήλ και την Παλαιστίνη τις πρώτες 12 μέρες μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου

To βίντεο αφιέρωμα που δημοσίευσε το Al Jazeera:

«Μας στέλνουν σε μέρος που βομβαρδίζεται συνέχεια»

Στο τελευταίο μήνυμά του προς την εφημερίδα σημειώνει η Bugün Kıbrıs, ο Yahia Barzaq είχε γράψει: «Σας ορκίζομαι, τα χέρια μου τρέμουν από την οργή καθώς μιλώ… Οι δυνάμεις κατοχής μας αναγκάζουν να πάμε προς τον νότο, αλλά ούτε εκεί θα είμαστε ασφαλείς. Ζούμε μέσα σε έναν εφιάλτη».

Η τ/κ εφημερίδα δημοσίευσε μερικά ακόμη μηνύματά του, στα όποια, υπογραμμίζει η Bugün Kıbrıs, ότι ο Barzaq εξέφρασε με λόγια γεμάτα οργή και απόγνωση την κατάσταση:

«Σας ορκίζομαι, τα χέρια μου τρέμουν από την οργή καθώς μιλώ. Όλες οι περιοχές που απειλούνται πλέον είναι κατοικημένες. Οι δυνάμεις κατοχής άρχισαν να ρίχνουν φυλλάδια για να πάμε προς τον νότο. Αλλά δεν θέλω να πάω. Δεν θέλω να ζήσω στον δρόμο, σε μια σκηνή. Ήδη βίωσα τον πόνο του εκτοπισμού για ενάμιση χρόνο. Τώρα δεν θέλω να ζήσω ξανά τον ίδιο εφιάλτη».

Σε άλλο μήνυμα έγραφε:

«Δεν μπορώ να σκεφτώ. Δεν θέλω ούτε να εκτοπιστώ ούτε να δω τα παιδιά μου να ζουν μέσα στον φόβο. Αλλά ακόμη κι αν πάμε, δεν θα είμαστε ασφαλείς σε μια σκηνή στον δρόμο. Δεν έχουμε ούτε σκηνή ούτε μεταφορικό μέσο για να φτάσουμε στην ‘ασφαλή ζώνη’ που λέει ο στρατός. Επιπλέον, το μέρος που μας στέλνουν βομβαρδίζεται συνεχώς.

Είμαστε πλέον σε κατάσταση πολέμου· δεν είμαστε μόνοι. Μαζί μας είναι η οικογένεια της συζύγου μου, οι ηλικιωμένοι γονείς της και οι θείες της άνω των 80 ετών. Ο αδελφός μου βρίσκεται στην ίδια περιοχή με την πεθερά του, κι εκείνη ηλικιωμένη και τραυματισμένη. Είμαστε τόσο πολλοί που δεν μπορούμε να σκεφτούμε λογικά, είναι αδύνατο να εκτοπιστούμε. Είμαστε εξαντλημένοι, ζούμε ολοκληρωτικά μέσα σε έναν εφιάλτη».